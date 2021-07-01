提供下一代基于植物的小分子药物的合成生物学公司 Antheia 宣布 B 轮融资筹集 7300 万美元。此轮超额认购融资由 Viking Global Investors 领投，其他投资方包括 Sherpalo Ventures 和 Hillspire。筹集的资金将为 Antheia 提供支持，促进其第一个药用化合物推向市场，并提升一系列活性药物成分 (API) 和关键起始原料（KSM）的生产规模。

如今，超过 40% 的药物来自大自然，世卫组织（WHO）和美国食品药品管理局（FDA）的基本药品清单上有许多药物直接来自药用植物。植物源药物的主要挑战之一是供应链较为脆弱，需要基于多年的种植、采集、运输和特殊加工。这些供应链容易受到自然灾害和地缘政治冲突等因素的影响，且因气候因素只能在世界某些地区种植。在紧急需求或供应受限时，许多基于植物的药物或会出现短缺，最近的新冠疫情就出现这种情况。

“Antheia 的合成生物学平台可以通过为美国和全球市场提供更具弹性和敏捷性的基本药物生产来防止药物短缺，从而解决行业中最具挑战性的一个问题并改善整体医疗体系，”Antheia 联合创始人兼首席执行官 Christina Smolke 博士表示。“通过此次融资，我们能够将植物源基本药物的生产与无法预测的采集、不可持续的供应链进行脱钩，同时可确保在最需要的时间和地点提供这些关键救生药物。”

Antheia 创造并验证了药物制造技术的替代方案——在传统技术中大多依靠合成化学。虽然现代合成化学已用于生产各种药物分子，但基于植物的小分子药物长期以来由于其复杂的结构而被认为难度极高。Antheia 专注于合成化学工艺无法规模生产的多类基于植物的药物。通过开创性的全细胞生物工程技术（whole-cell engineering），Antheia 有效地生产出这些高度复杂的药物，这项技术可重建酵母细胞中前所未有的复杂多步生物合成途径。凭借 Antheia 的技术，我们在细胞中能表现数十种酶和运输蛋白，将其转化为微型工厂，以有效地构建人类已知的一些最复杂的分子。

“Antheia 正在引领着合成生物学领域的创新，其平台可以显著改善我们最基本的基于植物的药物的生产时间、规模和成本，”Antheia 董事会成员、National Resilience, Inc. 执行副总裁以及罗氏/基因泰克前执行副总裁 Patrick Yang 表示。“Antheia 基于生物的发酵方法可重建药物制造基础，使其更加灵活和响应迅速，这是一项重要的速度和能力改进，也是我们当前药物供应链的潜在变革。随着世界各国正在改造其制药供应链，以生物为基础的发酵等先进制药技术将是成功的关键。”

Antheia 已展示出在其合成生物学平台在复杂药物化合物上的成功。公司已在中试规模（300 升）运行中的达盈利水平的产品浓度条件下，生产出可用于多种基本药物的首款关键起始材料（KSM），并显示出由此产生的物质与植物中提取的物质为化学同等物。公司还展现出四大类基于植物的药物的生物合成。2020 年 9 月， Smolke 博士在《自然》杂志上发表一篇论文，介绍了首次通过微生物方法成功合成的莨菪烷生物碱，这是一类用于治疗神经肌肉疾病的基本药物。

Antheia 的平台可应用于其他基于植物衍生分子的各种药物，包括镇痛药、镇咳药、化疗和神经递质抑制剂。此外，Antheia 的合成生物学平台还可释放新药研发潜能，尤其是在开发不足的化学空间（underrepresented chemical space），从而可解决目前被认为是 “不可用药” 的靶点。总体而言，公司的平台代表着一种可扩展的、具有成本效益的、基于快速反应发酵的基本药物制药工艺，有助于确保为各种规模的医疗保健系统提供更大的弹性和应急准备。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。