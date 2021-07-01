珠海贝海生物技术有限公司（简称 “贝海生物”）近日宣布完成近亿元人民币新一轮融资。国中资本、北京亦尚汇成、嘉兴金琥、珠海科创投等机构共同参与本轮投资。本轮募集的资金将用于推动公司肿瘤创新药项目的临床研究，支持后续管线的研发和继续扩大团队规模等，加快公司管线的产业化进程。

贝海生物是一家处于临床阶段的生物医药企业，致力于开发临床需求未满足的肿瘤创新药。该公司拥有全球首创的新药平台技术，具备持续的创新能力，已开发 10 余个战略协同的创新药物研发管线，通过自主研发累计申请 70 余项发明专利申请，已获得 13 项中美发明专利授权。

目前，贝海生物已有多个新药项目在中国、美国获得临床试验许可（IND），其中 BH009 项目已进行首次人体临床试验，并已成功完成多例患者人体给药。公司 BH002 项目已于今年 3 月获得美国 FDA 临床试验许可，其他两个新药项目（BH011、BH006）现已进入 IND 申报阶段，将于下半年启动多个项目的 I 期临床研究。

贝海生物创始人孙群博士表示：“非常荣幸本轮融资获得众多优秀投资机构的信任和支持，同时特别感谢老股东国中资本的一路陪伴。贝海多个在研项目取得里程碑进展，本轮融资必将极大助力贝海的跨越式发展，加速提升企业价值，贝海将加速推进重点产品的临床研究，不断强化创新驱动的全价值创造能力，继续以 “具有全球视野，聚焦临床价值” 的开发策略，为全球肿瘤患者提供更佳疗效的创新药物，充分提高肿瘤患者生活品质。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。