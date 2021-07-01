日前，苏州市高新区狮山横塘街道辖区内所有居民小区全部上线基于区块链技术的 “场安码-社区版”，覆盖当地超过 30 万居民。“场安码” 是基于唯链区块链产品 VeChain ToolChain PaaS 平台打造的城市公共卫生与安全管理平台。其方法论依托于国内卫生、疾控等相关部门的专家以及国际权威第三方风险管理方法，并由第三方专家组调研形成。

除了居民小区外，“场安码” 已在苏州高新区及苏州以外区域实现酒店、民宿、写字楼、科创园、商场、康养中心等多种业态的服务支撑，现已累计完成近 200 个公共场所的服务接入。

链上管理，智慧睦邻

“场安码-社区版” 特别针对社区和居民小区公共卫生与安全风险防控需求，在疫情常态化管控方面有重大意义。所有防疫操作标准经由权威认可，落实标准的实践过程则全部上传至唯链区块链平台存证，具有流程科学、责任到人、效果量化的特点。该平台会根据各场所单位所提交的执行结果进行量化评定、权重计分，最终实现各社区和居民小区 “卫生与安全感染防控” 的状态呈现，其结果将以红、黄、绿码的方式加以展示（如图展示的防控平均分为 93 分和绿码 104 个）。

在今年年初，狮山横塘街道馨泰社区及下辖 12 个居民小区率先上线 “场安码 – 社区版”。5 月，第三方专家组对馨泰社区进行了实地检查，一方面就该社区近半年的使用情况进行了现场核验，另一方面根据实地遇到的问题，对社区风控管理方法升级调整，形成更 “接地气” 的顶层风控标准，为后续推广做出了重要铺垫。

在落地打磨的过程中，“场安码-社区版” 正在塑造区块链与社区治理结合的典型应用模式，并且在以更高水平保障社区居民的卫生安全生活环境，为居民增进防疫安全感、提升生活品质。链上网格化、精细化的数据积累也将助力政府、基层社区持续提升服务质量，并在提升社区治理水平上展现新作为。

作为企业友好型区块链公司，唯链为 “场安码” 提供了成本可控的开发环境，并通过底层技术保障了其运行稳定。“场安码” 在不同公共场所的落地也将为区块链技术与智慧城市的结合拓展思路。