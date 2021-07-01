滴滴已正式登陆纽交所，股票代码为 “DIDI”，发行价为 14 美元/ADS。滴滴开盘价为 18 美元，较发行价上涨 28.5%，截止收盘，滴滴股价上涨 1%，报 14.14 美元，按照收盘价计算，滴滴市值近 678 亿美元。

滴滴成立于 2012 年，从网约车业务起家，至今已成为涉足网约车、出租车、顺风车、共享单车/电单车、代驾、车服、货运、社区团购、金融和自动驾驶等服务的多元化企业。

招股书显示，滴滴的收入主要来自三大板块，分别是中国出行业务（中国网约车、出租车、代驾和顺风车等业务）、国际业务（国际出行和外卖等业务）和其他业务（共享单车和电单车、车服、货运、社区团购、自动驾驶和金融服务等业务）。

招股书显示，滴滴在 2018 年、2019 年和 2020 年的营收分别为 1353 亿元人民币、1548 亿元人民币和 1417 亿元人民币；而在截至 2021 年 3 月 31 日的 3 个月，滴滴的营收为 422 亿元人民币。

滴滴在 2018 年、2019 年和 2020 年的净亏损分别为 150 亿元人民币、97 亿元人民币和 106 亿元人民币；而在截至 2021 年 3 月 31 日的 3 个月，滴滴的净利润为 55 亿元人民币。

对于此次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务；约 30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力；约 20% 用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验；剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。