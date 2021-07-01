全球漫游和网络服务、安全、风险管理、测试和监控分析解决方案提供商 Mobileum 宣布，该公司被 GSMA 选定为实施近期宣布的 GSMA 电子商务网络。全新的商业级全行业区块链网络将为移动运营商提供一个连接全套批量漫游服务的单一接口，提高运营效率、降低成本、缓解错误和纠纷并促进整个行业内的合作和创新。

运营商间协议的谈判、管理和调节一直是国际移动漫游的一个挑战，特别是在确保复杂的漫游合作伙伴网络之间准确地清算和结算国际交易方面。随着 5G 网络的扩展，漫游将不限于网络运营商，造成在运营商和私营企业网络之间出现新的关系。因此，移动运营商在其所有国际漫游交易以及从计费和收费到清算和结算的基础流程中，都需要更高的透明度、准确性和安全性。

GSMA 首席执行官 John Hoffman 评论道：“利用区块链实现漫游生态系统流程的自动化并缓解低效状况是加强全球移动生态系统和增强运营商间互联互通的关键一步。随着 5G 和物联网将改变现有的批量漫游格局，并带来只能通过更强大的合作机制和更强的自动化来解决的新的运营复杂性，这项服务变得尤为相关。”

Mobileum 首席执行官 Bobby Srinivasan 表示：“我们很高兴能与 GSMA 合作，帮助移动运营商提高其批量漫游管理能力，并减少与漫游清算和结算相关的挑战。区块链的发展为这一领域提供了真正的游戏规则改变者，提供了一个唯一的真相来源，让运营商能够将全部精力集中在推动收入增长，而不是将时间花在管理纠纷和纠正错误上。”