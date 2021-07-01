根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，到 2021 年底，具备无线充电功能的智能手机市场存量将达到创纪录的 10 亿部。三星、小米和 OPPO 等智能手机厂商，以及英飞凌、联发科、三星 SDI 和高通等技术供应商，正在用专有解决方案推动无线充电的崛起，这些解决方案的电池充电速度比以往任何时候都要快。

Strategy Analytics 总监 Ken Hyers 表示：“无线充电技术自 2012 年推出以来，已经从一种极为小众的技术转变为高端智能手机的一种需求充电解决方案。经过十年的两位数和三位数的年销量增长，2021 年，拥有无线充电技术的智能手机的市场存量将达到 10 亿部。随着新兴市场国家不断壮大的中产阶级扩大了无线充电高端智能手机的潜在市场，我们预计到 2026 年，拥有无线充电功能的智能手机数量将超过 22 亿部。”

Strategy Analytics 副总监 Ville-Petteri Ukonaho 表示：“尽管无线充电技术给智能手机带来了更高的成本，但配备无线充电设备的销量在亚太地区最为强劲——市场存量约占全球的 49%。在中国、印度、印尼、菲律宾、越南和其它亚太国家，中产阶级的快速增长意味着越来越多的人能够负担得起这项技术。与此同时，北美的市场存量占 21%，西欧仅占 16%。”

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯表示：“智能手机厂商，尤其是中国的智能手机厂商，正在引入更先进的充电解决方案，比如小米的 Mi Air Charge。这些厂商正在响应对无线充电解决方案不断增长的需求——无论是基于无线电源联盟的标准，还是专有的充电解决方案。在可预见的未来，亚太地区仍将是最大的无线充电解决方案市场，其无线充电智能手机的市场存量份额将继续增长。”