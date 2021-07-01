根据 Strategy Analytics 发布的最新研究报告，到 2021 年 6 月，全球一半人口都拥有了一部智能手机。如今约有 40 亿人使用智能手机。我们花了 27 年时间才达到这一历史性里程碑。

Strategy Analytics 高级分析师吴怡雯表示：“我们估计，全球智能手机用户基数已从 1994 年的 3 万急剧增长到 2012 年的 10 亿，到 2021 年 6 月达到创纪录的 39.5 亿。据估计，2021 年 6 月，全球共有 79 亿人——这意味着现在全球 50% 的人拥有智能手机。我们用了 27 年时间才达到这一历史性里程碑。”

Strategy Analytics 高级总监隋倩补充说：“世界上第一款现代智能手机 IBM Simon 早在 1994 年就在美国上市了。随后其它品牌的知名型号也相继推出，比如 1998 年的诺基亚 9110 Communicator 和 2000 年的爱立信 R380。苹果第一代 iPhone 在 2007 年推出，谷歌的安卓从 2008 年以廉价的软件平台开始腾飞。”

Strategy Analytics 执行总监 Neil Mawston 补充说：“现在全球有一半人口拥有智能手机。智能手机是有史以来最成功的计算机。如今，全球有 40 亿人在使用智能手机，从加利福尼亚的城市到中国的郊区，再到非洲的农村。消费者喜欢口袋里联网电脑的便利性、实用性和安全性。智能手机已经成为日常必备的工具。我们预计到 2030 年全球将有 50 亿人使用智能手机。”