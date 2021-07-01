欢迎来到 BEYOND

我们澳门见！

以下为视频内容

Q1 BEYOND 将聚焦科技创新以及它对各行业的影响力。你认为科技在哪些方面影响了您所在的行业？

Doan Kieu My(Kimiko)：我坚信科技已经在我们的社会、经济和环境中有着根深蒂固地存在。换言之，科技改变了当今世界和我们的日常生活。从这个意义上来说，科技已经成为扩大影响力、推进人类改革的工具。现今，科技基础设施使我们能够完成过去十年甚至 20 年前不可能完成的任务。今天的科技变得无所不在，也逐渐变得更加包容。我的公司 Yellowblocks 是面向越南市场的新兴科技咨询公司。我很高兴地看到，越来越多的深度科技正成为解决气候变化、食物短缺、废物管理、医疗保健和其他全球性的燃眉之急。通过科技让更多人关注到事情的本质。总而言之，科技使我们的生活变得更加方便、轻松。

Q2 在后疫情时代，你最关心的是什么？

Doan Kieu My(Kimiko)：突如其来的新冠疫情搅乱了世界各地走向数字化的计划。它也急速改变了消费者的日常习惯并最终改变了人们对科技的期望。新冠疫情是现价段的实验台，让我们看到了科技提前 5 到 10 年的突飞猛进，同时也看到了不同的科技跨越式的进展。例如，我们可以清楚地看到 Zoom 和其他流式媒体服务爆发的高光时刻。新冠疫情还对技术解决方案的相关性和有效性进行了压力测试。我最关心的是疫情之后将会发生什么。数字化转型的方法和以往的研发工作是否仍然适用于后疫情时代的新常态？我认为在不久的将来，对于那些无法跟上变化节奏的人来说，将会有一个自我适应科技的阶段，我们必须做好应对的准备。

Q3 你对 BEYOND 博览会有什么期待？

Doan Kieu My(Kimiko)：动点科技就像是亚洲科技生态圈的中心。感谢动点科技举办的 BEYOND Expo，让亚洲科技生态圈的领导者和参与者能够一同进行交流、分享以及合作，特别是在这个新冠疫情的新常态时期。我很高兴能参加这届的博览会，参观所有的展览，进一步了解初创公司即将推出的科技解决方案，当然也希望与志同道合的科技同行们和全球科技领袖建立联系。谢谢！

关于 YellowBlocks

YellowBlocks 是值得信赖的商业/营销咨询公司和 B2B 连接器– 在新兴技术生态系统（AI/ML/机器人、区块链、云、数据）方面，是越南和世界的门户。

目前，有超过 120 个战略合作伙伴和特邀顾问，在科技/创业领域有超过 10 万名观众，包括生态系统建设者、技术社区、学术社区（大学和研究所）、风险投资公司/孵化器/加速器、全球协会、顶级媒体/营销机构、越南、美国、欧洲和东南亚的管理顾问/咨询人员。

参展报名，预购从速，请戳链接提交信息： https://beyondexpo.com/zh-hans/exhibitors/

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限时优惠票已正式发售（截止日期 6 月 26 日），请戳链接获取： https://beyondexpo.com/zh-hans/tickets/

BEYOND 国际科技创新博览会，8 月 26-28 日，我们澳门见。

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