近日，模拟存算一体（ACIM）芯片设计企业杭州智芯科宣布完成近亿元天使轮融资，本轮融资由 SIG 海纳亚洲领投、将门创投等联合投资。据悉，本轮融资将继续团队搭建，吸引全球尖端研发与管理人才加入智芯科，启动 ACIM 下一阶段技术研发与市场拓展。

智芯科成立于 2019 年，总部位于杭州并设有台湾研发分部。该公司致力于大算力低功耗的边缘计算应用领域包括手机、自动驾驶、安防、无人机、机器人、AR/VR 等的芯片设计，同时为客户提供其应用领域的广泛技术支持。智芯科拥有从芯片到算法软件等全套 CIM 解决方案，以与国内外各大手机厂商、车企等建立了深入的技术测试对接。

智芯科董事长兼 CEO 张钟宣博士表示，“随着半导体行业正进入后摩尔时代，AI 芯片的高能效的需求也迫使其必须颠覆性变革走向全新架构。内存计算会利用处理器内的内存，或者会将 SRAM 或新内存技术的阵列转换为计算引擎本身融为一体。对于半导体而言，内存计算的基本要素可能会大幅降低 AI 成本，缩短计算时间和大大降低功耗。而模拟计算可以把功耗和单位计算单元的面积密度进一步推向极致，其理论极限是当前最先进工艺数字电路技术达不到的。公司成立近两年，第一代 AT680X 针对超低功耗智能语音 AIOT 市场的量产版产品将在今年 9 月份推向市场。”

智芯科 CTO 朱夏宁博士表示，“我们公司 ACIM 芯片具有多种基本技术——先进的数据流架构和有 SDK 驱动带来的通用性大算力模拟内存计算。基于这种 ACIM 芯片的通用性提供给客户硬件、软件工具包结合特定需求的多种神经网络算法，实现相同算力下节省十倍以上功耗的超高效能运算的解决方案；同时基于现有的主流工艺即可实现超低功耗&大算力的完美结合，未来还可扩展到更先进制程上，获得更高的效能比。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。