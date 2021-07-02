7 月 2 日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布一系列组织升级。

阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，形成包括本地生活、高德和飞猪在内的生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和、高德总裁刘振飞以及飞猪总裁庄卓然，分别向永福汇报。

张勇在信中宣布，同城零售事业群将保留淘鲜达和本地生活新零售团队，继续由李永和负责。同城零售中的天猫超市业务相关团队和天猫进出口事业群，将合并成立新的 “天猫超市和进出口事业群”，由刘鹏担任该事业群总裁，向张勇汇报。

此外，为了让中台运行更有效率，对客户和市场的响应机制更快速，并进一步提升客户体验，郑俊芳在担任集团首席风险官的基础上，将同时担任集团客户体验事业群（CCO）一号位。吴敏芝将继续负责采购、行政、置业等综合三线的工作。郑俊芳和吴敏芝继续分别向张勇汇报。

附全员信全文：