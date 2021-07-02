7 月 2 日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布一系列组织升级。
阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，形成包括本地生活、高德和飞猪在内的生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和、高德总裁刘振飞以及飞猪总裁庄卓然，分别向永福汇报。
张勇在信中宣布，同城零售事业群将保留淘鲜达和本地生活新零售团队，继续由李永和负责。同城零售中的天猫超市业务相关团队和天猫进出口事业群，将合并成立新的 “天猫超市和进出口事业群”，由刘鹏担任该事业群总裁，向张勇汇报。
此外，为了让中台运行更有效率，对客户和市场的响应机制更快速，并进一步提升客户体验，郑俊芳在担任集团首席风险官的基础上，将同时担任集团客户体验事业群（CCO）一号位。吴敏芝将继续负责采购、行政、置业等综合三线的工作。郑俊芳和吴敏芝继续分别向张勇汇报。
附全员信全文：
《让组织更敏捷，让我们行动起来！》
各位阿里人：
新财年已经开启。上个月，我们刚刚召开了组织部大会，明确提出要成为一家消费互联网和产业互联网双轮驱动的公司。我们必须用长期主义的心态，坚持更全方位的能力建设，为阿里巴巴集团走向未来奠定重要的基础。同时我们提出，面对快速变化和高度竞争的市场，我们的组织必须变得更敏捷。敏捷组织的建设必须从集团顶层开始做起。基于此，集团决定：
1、经过本地生活服务公司董事会批准，任命李永和（老鼎）担任本地生活公司 CEO，原 CEO 王磊（昆阳）卸任后将回集团另有任用。同时集团将基于地理位置服务，形成包括本地生活、高德和飞猪在内的生活服务板块。俞永福（永福）将代表集团分管该板块，向我汇报。老鼎、高德总裁刘振飞（振飞）以及飞猪总裁庄卓然（南天），分别向永福汇报。
今天阿里已经形成了多引擎驱动，多业务赛道发展的局面。我们必须面向客户需求和产业特质，形成各业务单元经营责任制基础上的板块治理模式。这次组织升级也是我们前期在云智能、B 系由总裁代表集团分管的基础上，板块治理建设的重要一步。
2、同城零售事业群将保留淘鲜达和本地生活新零售团队，继续由老鼎负责。同城零售中的天猫超市业务相关团队和天猫进出口事业群，将合并成立新的 “天猫超市和进出口事业群”，由刘鹏（奥文）担任该事业群总裁，向我汇报。通过本次调整，将聚合和提升集团在新零售领域的供应链能力，为消费者提供更有确定性、更有保障的商品和服务。
3、为了让中台运行更有效率，对客户和市场的响应机制更快速，并进一步提升客户体验，郑俊芳（师太）在担任集团首席风险官的基础上，将同时担任集团客户体验事业群（CCO）一号位。吴敏芝（敏芝）将继续负责采购、行政、置业等综合三线的工作。师太和敏芝继续分别向我汇报。
以上决定即日起生效。
面对不确定的未来，我们必须大胆假设，小心求证，有计划、分步骤地进行全方位的变革，让组织更敏捷，让文化更简单。各位阿里人，让我们一起行动起来！
张勇（逍遥子）
阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官
2021 年 7 月 2 日