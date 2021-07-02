根据 Counterpoint 公布的数据，中国的智能手机销量在年中 618（6 月 18 日）购物节期间呈现复苏态势，同比增长 7%。此前，中国市场在四月和五月连续两个月手机销量同比下跌。然而，未来下半年的智能手机市场前景仍然是喜忧参半。

根据 Counterpoint 智能手机市场追踪，在 6 月的前三周中，vivo 智能手机销量市场第一，占前八大 OEM 厂商智能手机销量的 23%。第二和第三名分别是 OPPO（21%）和小米（19%）。

这三大智能手机品牌皆因华为和荣耀的市场份额萎缩而受益。华为和荣耀曾是 2020 年 618 期间销量冠军和亚军。由于零件采购等方面的困难，华为和荣耀 618 期间智能手机销量分别下跌 68% 和 49%。然而自从荣耀独立之后，其表现有所改善。与 5 月前三周相比，荣耀 6 月前三周的销量增长超过 15%。荣耀的品牌在中国的客户中仍然很受欢迎，其增长势头会在中国市场得到延续。

2021 年是苹果公司第二年参加中国市场 618 购物节。在这届购物节期间，苹果推出强大的促销活动，其智能手机销售额同比增长 16%，排名第四位。以 iPhone12 为例，该产品的优惠幅度在主要线上渠道均超过 1000 元人民币（155 美元）。

realme 取得了瞩目的成绩。该公司的智能手机销售额比去年增加了 10 倍以上。在今年的 618 购物节中，realme 不仅提供了多重优惠，还为购物季推出了 Q3 Pro 嘉年华版。

尽管智能手机经历在两个月的同比下跌后出现了反弹，但对于全年的前景，仍然是喜忧参半。OEM 厂商，尤其是 OPPO、vivo 和小米，仍将继续积极争夺华为留下的市场空白。而在大众市场领域，随着荣耀的强势回归，OEM 厂商有可能在下半年看到市场再次洗牌。