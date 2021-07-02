近日，结构性心脏病平台公司上海汇禾医疗科技有限公司（简称 “汇禾医疗”）完成数亿元人民币 B 轮融资，本轮融资由 IDG 资本领投，老股东国方资本、联想之星等持续加码，由上海科创基金，诺庾资本、香塘资本跟投，易凯资本担任独家财务顾问。

汇禾医疗创立于 2019 年，创始人林林是心内科医生出身，多年来深耕结构性心脏病领域。通过上千台心脏瓣膜手术，她发现了瓣膜器械的临床痛点，总结出瓣膜器械的技术方向，将 “一鞘双瓣” 的创新理念和技术带给医生，以经血管方式还原外科开胸手术，解决二、三尖瓣联合病变患者的微创手术难题，从而帮助患者重获新生。

汇禾医疗在结构性心脏病领域开发了多项产品，共获专利 100 余项，包括 2 项 PCT（专利合作条约）和 1 项美国专利。

汇禾自主研发了 K-Clip 三尖瓣修复系统，这个修复系统是一种新型的经血管路径实现的三尖瓣反流治疗方式，以其精巧的结构设计将三尖瓣反流外科经典术式通过介入的方式成功还原，背后蕴含着循证医学和对临床的深刻解读。

2021 年初，K-Clip 启动了注册临床试验，并在 2021 东方会上进行了全球首例手术直播。K-Clip 喜报频传：目前 K-Clip 的首个临床试验已完成全部患者入组，所有入组患者术后症状均明显缓解，生活质量得到显著改善。因具备经典的手术原理、短学习曲线和平均单台不足 30 分钟的手术时长等优势，K-Clip 引领中国原创力量迈入了世界级的结构性心脏病器械殿堂。

此外，汇禾医疗在 “一鞘双瓣” 的解决方案中，还提供了二尖瓣修复的多项产品，包含有经血管瓣叶和瓣环修复产品，可实现二尖瓣的瓣叶瓣环同期修复。

汇禾医疗表示，本轮融资完成后将持续推进多产品线的临床试验，建设实验室与扩建厂房，持续投入结构性心脏病介入产品研发，丰富并不断迭代汇禾的产品组合。同时汇禾医疗已瞄准国际市场，积极布局全球专利，推进海外注册临床计划。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。