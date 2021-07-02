近日，化工行业数字化解决方案平台商「异工同智」宣布完成近亿元 B 轮融资，由同创伟业和川流投资联合领投，老股东经纬中国持续加码，青桐资本继续担任独家财务顾问。

异工同智创始人周志杰博士表示，本轮融资将主要用于产品架构升级、团队发展、市场开拓等。

异工同智成立于 2015 年，是一家为化工行业提供生产管理数字化解决方案的供应商。目前，在异工同智的整个产品架构里，异工同智将同时从工艺、安全、机电三个主要场景，为客户提供工厂实际设备运营状况、工厂实时信息等线上信息处理。异工同智已经推出了作业管理、智能巡检、安全风险管控等模块产品。

以作业管理为例，异工同智的工智道系统能够为客户提供从作业申请、作品评估、安全交底、作业审批、过程管控到验收评价的全系统，帮助实现作业审批的线上化，提高审批效率。

以巡检为例，异工同智的工智道系统可以规范现场操作人员的巡检路线，根据岗位定制巡检信息，当现场数据录入后，出现走样时，系统就会发出数据偏离提醒。

该公司目前主要是软件授权费和维护费模式，针对工业客户的 SaaS 模式正在推进中。周志杰博士表示，近两年公司营收呈现 100% 的增长，且客户续约率达到 98% 以上。

截至目前，异工同智已经签约 100 余家化工企业客户，包括化工集团巴斯夫、中国化工企业万华化学等一批上市公司，覆盖了石油化工、煤化工、精细化工、医药化工、芯片材料等多个细分领域。

在团队成员上，团队创始人周志杰博士原为华东理工大学教授，长期从事大型化工技术开发和工业转化，并接触了大量化工企业；核心团队中包含来自高校科研机构、工程公司、大型化工企业的化工专家和 IT 开发团队。目前，该公司共有 101 名员工。

本轮融资成功后，异工同智将在产品架构升级优化、团队发展、市场开拓等方面加大投入。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。