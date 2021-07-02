根据 Sensor Tower 公布的商店情报数据，6 月 10 日上市以来，Netmarble《二之国：交错世界》（后文简称《二之国》）仅用 11 天时间在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 1 亿美元。

以下为详细内容：

在这 11 天中，腾讯《王者荣耀》是全球 App Store 和 Google Play 收入最高的手游，达到 1.02 亿美元。《二之国》以 1.01 亿美元紧随其后，是同期全球收入排名第 2 的手游；腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以 8020 万美元排名第 3。目前《二之国》仅在日本、韩国、中国港澳台地区发行。这意味着，在中国以外的市场，该游戏是同期收入最高的手游。

《二之国》也是同期全球收入最高的 RPG 手游，超越 Cygames《赛马娘》和 Sony Aniplex《命运-冠位指定》。并且毫无意外的，这期间全球收入最高的 5 款 RPG 手游均出自亚洲厂商。通过 Sensor Tower 游戏分类（Game Taxonomy）和商店情报，我们发现《二之国》亮眼的开局成绩再次显示出 3D 二次元手游对玩家的吸引力，类似的美术设定还有前文提到的《赛马娘》，以及风靡全球的米哈游《原神》。

尽管目前只在少数地区上市，《二之国》仍是最早达到 1 亿美元收入里程碑的手游之一。作为对比，Niantic《Pokémon GO》在上市 12 天后实现同等收入，《原神》移动端和 Netmarble《天堂 2》手游则用了 13 天。

日本是《二之国》收入最高的市场，在 11 天内贡献了 4560 万美元，占该游戏总收入的 45%。韩国市场排名第 2，占 35%；中国台湾地区以 15.7% 排名第 3。平台方面，来自 App Store 和 Google Play 的收入各占 50%。

《二之国》在上市两周内跻身全球手游畅销榜第 2 名，让业界再次看到日本和韩国玩家的消费热情，以及 RPG 手游的吸金能力，同时也再次佐证了 3D 二次元手游的热度。不过在亚洲地区，RPG 新游迅速引爆市场并不罕见，《二之国》能否通过运营获得持续成功，我们将保持关注。