市场分析公司 Canalys 发布报告称，三星基于 AMD 的最新 Exynos 芯片组，将为前者带来新的增长空间。

以下为详细内容：

在今年 6 月召开的 2021 年台北国际电脑展（Computex 2021）上，三星和 AMD 联合宣布了新一代采用 RDNA 2 图形技术的 Exynos 芯片组，支持基于 ARM 的芯片组端的光线追踪和可变速率着色功能。此次合作将为三星和 AMD 共同创造诸多机会，此外还将帮助这家韩国科技巨头在芯片组市场和设备市场同时保持竞争力。

值得称颂的是，三星一直梦想在 PC 市场大有作为。受笔记本电脑出货量增长幅度高达 350% 这一利好因素的推动，三星的业绩在 2021 年第一季度猛增 80%，增幅超过市场上任何其他一家厂商。其 Chromebook 业务飞速发展。而此次基于 AMD 的新产品将会帮助三星更上一层楼。

苹果公司的 M1 处理器展现了逆向创新与颠覆性创新之间的融合。也就是说，苹果采用在其智能手机（SoC 芯片组）中表现出色的技术，与其仿生处理器相结合，为 PC 行业带来了颠覆性的进步。基于 M1 的 Mac 在大多数基准测试中不仅仅是略微胜出英特尔 Mac，而是让对方望尘莫及。三星与苹果颇为相似，原因就在于高度垂直整合，设备中的大多数外设和部件都来自内部。不过三星还横向整合，利用其技术支持多家设备制造商。三星向世界各地的智能手机、PC 和平板电脑厂商销售相机感应器、内存、存储设备和射频芯片等更多产品。这次与 AMD 合作，会让三星与联想、惠普等重量级科技公司加深合作，可谓意义重大。

不过，虽说三星在内存芯片业务上风声水起，但其 Exynos SoC 业务一直乏善可陈。三星芯片组的性能经常因过热和电池续航时间较短等问题而差强人意，排在高通和苹果之后屈居第三。有了 Exynos 2200，现在三星有机会充分利用与 AMD 的合作伙伴关系，尤其在提升基于 ARM 的笔记本电脑的游戏性能方面。如果三星在这个领域取得成功，将有望通过向饱受供应短缺之苦的其他 PC 厂商提供基于 Exynos 的芯片组，获得新的创收来源。这是需要三星重视的一个独特挑战，利害关系重大。苹果已迈出了第一步，而现在所有人的目光都聚焦在三星身上。