深圳红途科技有限公司（简称 “红途科技”）完成数千万元天使轮融资，投资方为红杉中国种子基金。

红途科技成立于 2020 年 9 月，其首创了数据原生安全理念，是首家实现隐私及经营数据全类型自动识别、数据全链路自动跟踪、全应用 API 安全管理、数据安全四层审计溯源的公司。实现了对多云、应用全加密、复杂数据流转等环境的全方位支持，从单点向全域管理转型。

目前，红途科技推出两款产品。一是隐私及数据安全治理产品：基于对全域数据的数据属性、完整流转路径及应用属性的自动化治理，使客户全面掌握数据资产；二是个人隐私及数据安全审计产品：通过快速构建全面高效的审计溯源能力，防止数据资产的滥用，构建新的数据安全审计能力。

红途科技创始人刘新凯有近 20 年安全从业经历，现任中国网络空间新兴技术安全论坛常务理事、中国信息安全标准委员会专家，曾担任艾默生网络能源亚太区信息安全总监、顺丰集团信息安全与 IT 内控部负责人。

对于此次融资，红途科技创始人刘新凯表示，未来公司将立足数据原生安全理念，持续对个人隐私及数据安全产品（GOPR）矩阵进行开发及强化，贴合用户需求，打造场景化的解决方案，帮助用户更好的构建数据安全治理、运营、防护和响应体系。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。