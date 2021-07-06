近日，深圳沃德生命科技有限公司（下称 “沃德生命”）宣布获得 1 亿元 A 轮融资，由红杉资本中国基金和启明创投联合投资。本轮融资将用于公司深化出凝血诊断相关产品的管线布局、打造市场营销团队以及增强供应链能力。

沃德生命成立于 2016 年，是一家专注于医疗体外诊断领域创新型产品研发、生产、销售为一体的高科技公司。业务方面，该公司在过去三年连续实现了营收翻倍。沃德生命表示未来将持续强化在自动化、光电检测、微流体、生物化学试剂方面的技术积累，打造基于血栓弹力图、化学发光、血小板分析仪、血凝仪等构成的出凝血检测大闭环。

出凝血检测是体外诊断的常规方向，很多疾病都可能造成出凝血障，或者出现由出凝血功能障碍引发的外伤、妊娠、心脑血管、血液等疾病。以心血管方向为例：根据国家心血管中心 2019 年统计数据，我国心血管疾病患者人数高达 3.3 亿，这些患者很可能伴有凝血功能障碍，有必要进行相关功能性筛查，早诊断早干预早治疗。

精准施策，一方面可以改善患者病情，另一方面也可以减轻国家医保负担。鉴于出凝血检测刚性临床需求和广泛的应用场景，过去几年一直保持超过 20% 的复合增长率，预计未来 5 年依然会保持在这一水平上。 但值得一提的是，出凝血检测市场是体外诊断领域进口替代比例最低的赛道，据统计不足 30%，大中型客户主要被进口品牌占据。同时传统检测方法有很大的局限性，急需要改进，沃德生命推出的全自动血栓弹力图产品将大幅度提升凝血功能筛查的精准度和覆盖面。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。