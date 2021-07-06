根据 Strategy Analytics 设备技术研究服务近期发布的研究报告《全球5G和LTE收益及厂商ASP报告》，2021 年第一季度，中国厂商 OPPO、vivo 和小米 5G 智能手机销售额达到 150 亿美元。仅这三家供应商的 5G 收益就几乎是同期 LTE 收益的两倍。数据显示，中国智能手机厂商正飞速的从 4G 转向 5G。随着高端设备转向 5G，LTE 手机市场规模在 2021 年 Q1 缩水一半。

报告显示，2021 年 Q1，5G 收益年增长超过 500%。苹果在 5G 出货量和收益方面领先，同时还在 4G LTE 收益方面领先。

在全球 5G 收益 Top 10 中，有 7 家中国厂商，如 OPPO、vivo 和小米。虽然中国厂商在从 4G 过渡到 5G 的过程中成功地获得了越来越大的份额，但就消费者的付费意愿而言，它们还无法与苹果和三星等标志性品牌的 ASP 媲美。然而，中国厂商正积极瞄准更有利可图的中高端设备，并正在缩小 5G ASP 差距。

Strategy Analytics 称，中国厂商正为国际市场带来更高的价值，并在此过程中迫使其他品牌改善其中端产品组合。