近日，专注于国产自研工业设计仿真优化软件研发的企业「天洑软件」宣布完成亿元以上 B 轮融资，本次融资由国投招商、国投创合、云启资本、南京俱成、联想创投等机构联合投资。

天洑软件成立于 2011 年，总部位于南京，在北京、大连、宁波设有分公司或办事处。公司专注于中国自主知识产权的智能工业软件研发，为工业领域设计开发人员提供涵盖设计、仿真分析、优化等环节的工具软件。

工业软件是工业数字化的基石，仿真分析类工业软件是汽车、轨道交通、船舶、航空航天等领域研发设计不可或缺的重要工具。由于涉及数学、物理、计算机等大量基础科学知识，技术壁垒高。

经过长时间的技术攻关，天洑软件在流体/结构 CAE 仿真分析、参数优化、拓扑优化、工业数据分析与机理建模等领域陆续取得突破，多款产品性能领先。其中，AITopo 是国内首款智能拓扑优化设计软件；AIPod 是国内最早商业化的通用参数优化设计软件；AICFD 和 AIFEM 在业内率先采用 AI 加速算法体系，克服了流体及结构仿真分析耗时过长的业界难题。

天洑软件多年来为国内外众多制造业企业、国内军工单位、高校、科研院所提供了优质的工业软件产品和服务。该公司与清华大学、华中科技大学、上海交通大学等高校和科研院所建立了紧密的合作关系，充分利用先进技术和各项资源，提供工业软件产品和服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。