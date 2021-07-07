近日，北京锐思智芯科技有限公司宣布完成近亿元 Pre-A 轮融资，由海康威视和耀途资本联合领投，讯飞创投、舜宇中央研究院、全志科技、追远创投、同创伟业跟投，老股东联想创投、中科创星继续加注。本轮融资将用于芯片的迭代、相关算法开发、团队扩充等。

锐思智芯成立于 2019 年 7 月，是一家专注于新一代计算机视觉传感领域的芯片研发及整体方案提供商。该公司拥有一支兼备算法、软件、硬件、芯片研发能力的综合型人才团队，团体成员毕业于国内外高校，包括浙江大学、剑桥、瑞士苏黎世联邦高等理工学院等；拥有丰富工业界经验，曾就职于 CSEM、NXP、ARM、安森美、飞思卡尔、Magic Leap、Intel 等。

基于多年研究和商业化经验，锐思智芯推出了核心产品——新一代仿生视觉传感器芯片 ALPIX，可广泛应用于智能家居、安防监控、3C 电子、自动驾驶等领域的机器视觉场景中。

在智能家居场景，ALPIX 的隐私保护、低功耗、速度快等特点符合可视门铃、智能门锁、智慧空调、室外即安即用的监控相机等硬件产品的交互需求。比如，由于 ALPIX 可以选择只输出事件流信号给机器 “看”，有效保护室内隐私，因此可用于看护、育婴等私密场景的事件监控相机；ALPIX 低功耗，可用于使用干电池的产品，如可视门铃、智能门锁、室外即安即用的监控相机等；速度快，又使其可灵敏感知人在空间中的变化，或手势变化，可用于智慧空调、电视的手机交互、大屏交互的功能场景。

在安防监控场景，由于 ALPIX 具有数据量低、环境抗干扰性好等特点，更易于将前端的海量图像数据传输至后端服务器或云端进行存储或计算。

目前锐思智芯已申请十几项核心技术专利（欧盟及 PCT 专利），从底层原理、数据格式等方面全方位保护公司的核心技术。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。