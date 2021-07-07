以下内容来自 Canalys：

在拉美，收入流动性以及社会流动性几乎停滞不前——经济合作与发展组织（OECD）报告，出生于低收入家庭的哥伦比亚人需要 11 代的努力，才能达到平均收入水平。然而有一种更快的方法可以达到更高的社会地位：添置社会地位更高的人通常拥有的彰显身份的物品，比如品牌服饰和高配智能手机。这就是拉丁美洲许多人都渴望拥有一部 iPhone 的原因之一，也是为什么 Canalys 最新的智能手机出货量预测显示，2021 年至 2025 年期间预计苹果在拉美的年复合增长率（CAGR）将达到 17.5%。

正如《Canalys 2021 年第一季度知名智能手机厂商报告》（此报告为付费报告，详情请点击）所示，一些在拉美市场地位牢固的品牌正受到负面影响，给新的竞争对手留出了一些空间。华为曾经是拉美安卓用户渴望的品牌，2021 年第一季度出货量份额同比骤降 70%，其在该地区的份额仅留有 4%。宣布放弃智能手机业务的 LG 也受到了负面影响，不过其在盛行保护主义的市场仍保留有相当大的出货量份额，因此对于任何愿意投入、在巴西和阿根廷等国家站稳脚跟的大胆厂商来说，这可能是大好机会。

中产阶层、中端市场和中小企业是几个常用术语，不过含义因上下文而有明显差异。计算一个国家中产阶层规模大小的方法之一是，将收入占该国家收入中位数 50% 至 150% 的所有处于工作年龄的人都包括在内。有鉴于此，约 40% 至 50% 的拉美居民是中产阶层，月收入从 122 美元至 1135 美元不等，具体因国家而异。这就是为什么分析师告诉大多数智能手机厂商机会出现在中等价位设备。现在还是这样吗？事实上，由于进入市场的门槛低，中端设备市场正趋于饱和，在墨西哥和哥伦比亚尤为如此。另一方面，中端设备不应该依附于中产阶层，因为处于这个收入范围的人可能选择 100 美元以下的价位段，或甚至选择高端设备，尤其是鉴于现在借贷更方便。最后，中端设备的价格区间非常大，因此考虑厂商的价值主张很重要——潜在买家觉得有多少价值以及该品牌在市场上的地位。那么，中端设备还有空间吗？可能有，但在 100 美元至 295 美元这个价位段内可能空间不大，除非您可以提供比现有竞争对手更大的价值，并从它们手里夺取一些出货量份额。

为稳妥起见，许多分析师会发表免责声明，表明他们的预测将取决于经济状况、选举结果及其他因素。这么说无可厚非，尤其是在动荡不安、非常依赖政治局势的拉美市场。然而，有一个仍然比较稳定的恒久元素：文化。而文化是许多跨国公司面临的挑战。比如说，汉堡王不得不在巴西菜单中加入 “Coxinha”（炸鸡肉包），亚马逊不得不允许墨西哥人在附近杂货店用现金购买线上商品。惠及中国厂商的文化事实是，拉美人能很快接纳技术创新，对创新持欢迎态度，只要他们可以享用创新，而中国智能手机厂商在拉美市场所能扮演的角色就是，以亲民的成本为日益庞大的 “中产阶层” 提供新潮的先进技术。