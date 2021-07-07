近日，予信科技完成来自梅花创投的新一轮数千万元融资。本轮融资将用于加大产品技术研发投入、提升客户服务能力。予信科技致力于通过产品创新，为金融机构提供优质的解决方案和服务体验。

为了更好地响应客户的专业级业务需求，更好地执行监管机构关于业务合规性的要求，予信科技基于数据融合、因子分析、算法推理、规则引擎等技术推出了以金融业务规则为核心的信息认知计算引擎 “Seed”。截至目前予信科技已累计整合了近 5.4 万条金融业务专家规则，这些业务规则彼此之间互相勾稽形成一套规则集，且通过一套自研的技术方案让规则集处于不断增加、不断更新的动态进程当中。基于该引擎，系统便能根据输入信息的不同，准确地调用和执行对应规则完成推理并输出分析结论。

在证券行业，予信科技推出了适用于金融文档撰写场景和项目尽职调查场景的多种自动化、智能化解决方案，产品已获得多家客户青睐；在银行业，予信科技也率先首发了同时覆盖金融底稿管理、金融项目管理与金融文档撰写场景的智能化综合解决方案，相关产品已在国内一线城商行有序落地。

以予信科技推出的金融文档智能撰写系列产品为例。截至目前，予信科技已陆续推出覆盖十多个金融业务场景、共计数十种的文档智能撰写机器人，这些机器人对数万字到数十万字不等的金融材料能做到一键准确生成，根据材料类型的不同、生成率一般在 50% – 100% 区间。具体到金融项目场景中，该产品更可一键生成由多个文档组成的成套项目材料，且对同一套材料中的多份文档引用的同一数据做到了同步更新。对于金融机构而言，该系列产品能较为显著地缩短项目周期、并通过降低人工撰写比例提升了文档（项目）质量，经济效益较为明显；对于使用者而言，节省了大量的时间、大幅缩减了低附加值重复性劳动的工作量，让使用者具备了更高的生产力。

梅花创投创始合伙人吴世春表示：“随着中国金融机构数智化的加速推进，金融行业对于数据的处理能力需求不断提出更高的要求，信息认知的场景和数据更加复杂，使用人工智能方式的信息认知决策自动化的模型是未来的必然趋势。梅花相信予信科技在信息认知领域积累的大量前沿技术和实战经验为客户带来信息认知上的最佳计算引擎，迈向行业独角兽。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。