IDC 发布了《2020 年中国企业团队协同软件市场跟踪报告》，报告显示，2020 年中国企业团队协同软件市场规模为 2.55 亿美元，同比增长 31.8%。

以下为详细内容：

2020 年，新冠疫情的爆发严重影响了企业和员工的正常办公和生活，但也为企业团队协作软件带来了前所未有的机遇。企业团队协作软件成为政府、企业和学校在疫情影响下正常开展工作的有力工具，用户规模海量增长。IDC《2020 年中国企业团队协同软件市场跟踪报告》显示，2020 年中国企业团队协同软件市场规模为 2.55 亿美元，同比增长 31.8%。

IDC 预测，到 2025 年，中国企业团队协同软件市场规模将达到 6.02 亿美元，未来 5 年整体市场年复合增长率（CAGR）为 18.8%。未来，SaaS 模式的企业团队协同软件的增速高于传统部署模式，企业团队协同 SaaS 软件的未来 5 年复合增长率为 23.3%。到 2025 年，SaaS 模式的企业团队协同软件市场份额将达到整体市场的一半左右。

2020 年中国企业团队协同软件市场中，传统部署模式和 SaaS 模式的厂商表现如下：

致远互联（Seeyon）、泛微（Wearver）和慧点科技（Smartdot）都是中国本土老牌的协同厂商，近几年不断完善产品结构，使产品能满足大、中、小型等不同企业类型的需求。在传统部署模式市场中，致远互联以 27.2% 的市场份额排名第一；泛微和慧点科技分别以 26.7% 和 22.5% 排在第二、三位。

在 SaaS 模式市场中，金蝶云之家（Kingdee-Cloudhub）以 19.9% 的市场份额排名第一，金蝶云之家以企业移动办公场景为切入点，提供社交化协同产品，业务聚焦于服务中大型企业用户；微软（Microsoft）以 11.9% 的市场份额排名第二，微软在 2020 年加大了 Teams 产品的推广力度，产品的活跃用户获得较大提升；泛微（Wearver）以 5.6% 的市场份额排在第三位。

SaaS 模式的企业团队协作产品，由于较低的初期投入和可以快速部署上线，成为大部分用户在疫情时期的应急首选。值得注意的是，当前很多 SaaS 企业团队协作产品还是采用（或部分采用）免费的模式，市场规模和产品收入并不能完全体现出 SaaS 企业团队协作软件的市场潜力。

IDC 中国企业软件市场高级分析师王楠表示：“新冠疫情给企业团队协作软件市场带来的最大价值，是企业对产品价值认可度的提高和用户使用习惯的培养，这两者将给整个市场带来更深层次的正向影响。企业团队协同软件在未来五年会继续保持较快速度的增长，传统部署模式和 SaaS 模式的市场格局都将逐步趋于稳定，产品向着平台化、智能化和更加开放的方向发展。”