今年 7 月，Insta360 影石与微信完成技术打通，拇指防抖相机 GO 2 正式上线视频号直播功能。用户可使用 GO 2 在微信视频号进行直播，获得平稳流畅的第一人称直播新体验。

Insta360 影石成为首个通过 SDK 打通微信视频号直播的相机品牌。

开辟直播新视角，打造分享新体验

从游戏直播、电商直播到全民直播，直播成为时下最热门的生活分享方式之一。微信视频号作为人人可以记录和创作的分享平台，将直播与社交网络紧密结合，搭建起了解他人、了解世界的窗口。而 Insta360 影石深耕智能影像领域，以 “帮助人们更好地记录和分享生活” 为使命，鼓励更多用户通过影像积极表达自我。

秉持相通的理念，Insta360 影石与微信达成技术合作，为用户带来简单高效的直播方式。即日起，用户可使用 GO 2 一键推流至微信视频号进行直播，在亲子、旅行、户外等各类场景中获得平稳流畅的第一人称视角直播体验。

我的视界，你的世界

Insta360 影石 GO 2 拇指防抖相机于今年 3 月上市，因其小巧的体积、出色的防抖性能及随处安装的特点受到广大用户青睐。

得益于独特的磁吸设计，GO 2 可以轻松穿戴在身，帮助主播解放双手，分享最自然的生活状态，实现更具 现场感、代入感和参与感的第一人称视角直播。即使远隔千里，观众也能见你所见，与你感同身受。

搭配多样化配件，GO 2 还可以固定在汽车挡风玻璃、吉他琴箱及宠物背上等，实现各类新奇视角直播。凭借出色的防抖性能，GO 2 亦能带来稳定的直播画面，向观众生动传递每一个值得分享的瞬间。

此次与微信进行直播技术合作，是 Insta360 影石在完善用户影像体验的道路上迈出的又一坚定步伐。作为首个通过 SDK 打通微信视频号直播的相机品牌，Insta360 影石以轻巧便携的 GO 2 为载体，推动智能硬件、影像技术、创意视角与直播分享有机结合，进一步促进直播内容生态的多元发展。

未来，Insta360 影石将与微信携手共进，不断深化合作，持续赋能内容生产与社交分享，为广大消费者带来更丰富的创意玩法与影像体验。