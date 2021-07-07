2021 年 7 月7日，上海——2021 世界人工智能大会（WAIC）展区今天在上海世博展览馆正式开启，全球领先的人工智能平台公司商汤科技 SenseTime 在展区中设立了以 “大爱无疆 · 共生” 为主题的创新展台（展位号 H1-C801），不仅重点展示了引领 AI 降本增效和规模化落地的新型人工智能基础设施——SenseCore 商汤 AI 大装置，以及围绕其在治理数字化、经济数字化和生活数字化等不同方向的创新落地展项，还包括与国内外合作伙伴构建的创新生态。值得一提的是，商汤在大会重磅新品发布会上首次对外介绍 SenseAuto 自动驾驶 AR 小巴，此外还通过 AI、AR 等技术为大会赋能，专门打造了 AI 智能闪存柜和 AR 广告等应用，为嘉宾和观众带来虚实融合、便捷有趣的沉浸式互动参展体验。

来到商汤展台，居于 C 位的是一块横纵连接的曲面屏，这里展示的正是商汤打造的新型人工智能基础设施 SenseCore 商汤 AI 大装置。SenseCore 整合了强大的算力基础和领先的算法能力，能够对数据进行拆解和碰撞，深入挖掘潜在价值，并实现 AI 降本增效和规模化的创新及应用。借助 AI 大装置，商汤将与生态上下游伙伴共同促进 AI 技术的研发与突破，并以高效的算法模型生产能力深入不同行业，完善客户价值闭环，助力城市管理、企业服务和个人生活全面实现数字和智能化。

围绕 AI 大装置，商汤以 “治理数字化”、“经济数字化” 和 “生活数字化” 三大主题版块充分体现其对于各行业迈向智能化转型的助力。不仅如此，商汤展区还设置了 “海外展示区” 和 “生态展示区”，展现了商汤与诸多国内外合作伙伴共同落地的最新成果。

治理数字化：让 AI 深入城市管理的毛细血管

利用 AI 等数字技术提升城市治理的现代化水平，能够更好地服务经济社会发展和人民生活改善。在 “治理数字化” 版块，商汤展出了覆盖智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧通行和遥感等多个应用场景的 SenseFoundry 商汤方舟城市开放平台。其中，商汤将 “AI+‘一网统管’” 顺利落地至上海市江苏路街道，协助共享单车停放和垃圾满溢等街道管理需求，实现多个场景的主动发现、智能化研判和快速处理。几公里外的田林街道辖区则能通过智能感知生命通道堵塞及电动车入电梯，实现区、街道两级政府对生命通道堵塞的发现、上报和处理等全流程管理，从而加强徐汇区住宅小区消防车通道及电动车等方面的街道精细化管理。

不仅如此，在城市日常交通运营的过程中，商汤睿途交通开放平台基于自主研发的 AI 创新引擎、AI 分析引擎和 AI 决策引擎，重点关注秩序、安全和效率三大业务挑战，解决非机动车管理、交通事件主动感知、视频非现场执法、重点车辆管控等重点交通管理问题，对多达 18 种交通参数进行自动全息感知和全样分析，并突破性应用决策智能技术实现城市级全息全域信控优化，打造交通业务闭环，全面提升交通管理效能。

值得一提的是，汽车作为交通系统的关键要素，其智能化发展恰恰是加速实现智慧交通的重要前提之一。商汤的 SenseAuto 智能汽车解决方案不仅可为智能驾驶提供道路全场景感知方案，还能为智能车舱打造便捷、安全、个性化的智能服务。此外，通过对车端、路端信息的实时感知、处理与分析，商汤智能车路协同云控平台还可实现 “车-路-云一体化” 的自动驾驶和交通决策及控制，提升交通管理效能。

经济数字化：将 AI 注入经济发展的各个模块

AI 技术与实体经济的深度融合，能够有力赋能传统产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式。在与 “治理数字化” 相邻的 “经济数字化” 版块，商汤重点展出了基于 SenseFoundry-Enterprise 商汤方舟企业开放平台的商业赋能行业展项，包括智慧物业、智慧金融、智慧商业、智慧工业等，以及涉及民生经济发展的智慧医疗、智慧媒资、AI 教育等落地应用。

在传统工业场景，商汤通过智慧工厂智能管理平台为工厂生产流水线提供智能化的生产运营管理和质量管控能力，针对生产流程中出现的步骤错误、不规范等问题进行提示，从而保障产品的质量。不仅如此，商汤还为工厂安全提供了基于数字孪生地图的危险感知能力，可以有效识别危险事件发生，将事后预防升级为事前管理。在智慧医疗领域，商汤科技展出了自主研发的 SenseCare®️智慧诊疗平台。该平台集成了领先的深度学习算法与高并发影像三维后处理能力，覆盖包括神经、心脏、肝在内的人体十余个重点器官，致力于为影像科、病理科、外科和骨科等临床方向提供覆盖诊断、治疗、康复完整工作流的 AI 智能应用。目前，平台已顺利落地于上海交通大学医学院附属瑞金医院和四川大学华西医院等顶尖医院。

不仅如此，商汤也在不断推动人工智能教育的普及和发展，为未来的技术创新和产业经济发展输送人才。在 AI 教育方面，商汤展出了新版商汤教育平台，以及覆盖小学、初中、高中、职业教育等四个教育学段的人工智能教材、教具和国际青少年人工智能交流展示会优秀作品等展项。值得一提的是，商汤 AI 基础教育已推广至上海、北京、深圳和青岛等 30 多个城市，2700 多所中小学，共培训超过 7300 名一线任课教师，大力推动了 AI 基础素养教育的发展。

个人生活数字化：让 AI 出现在生活的每个角落

居民生活的数字化转型，同样也是城市推进整体数字化、智能化升级的关键一环。“生活数字化” 版块以商汤原创打造的 SenseMARS 火星混合现实平台为核心，重点展示了 AI+AR 技术在景区、展馆、机场等线下文旅场景，以及在互娱、直播等线上平台的创新应用。此外，商汤还带来了与日常家居紧密相关的智能门锁解决方案，以创新的交互模式打造智能生活体验。

通过 AI+AR 技术，商汤在展台构建了一座 “AR World 海底世界”，通过手机小程序扫描商汤展台实景，即可进入虚实融合的深海海底，与小海龟和大鲸鱼畅游 AI 世界，并与它们进行互动游戏，赢取奖品。不仅如此，商汤还首次展出了 AR 创作小程序 “纪念猫 AR 文创平台”，它可以打破时空束缚，改变实物静态展现方式，为文创或消费品等实体物品附加极具纪念意义和互动性的 AR 内容，无需安装 App，轻轻一扫就可以体验虚实结合的内容，方便与家人和朋友分享。

此外，拥有高仿真人物形象、搭载语音识别和视觉识别等多模态 AI 技术的 AI 数字人展项同样十分吸引眼球。商汤数字人是在 AI 技术驱动下通过学习大量真人的表情和动作，生成惟妙惟肖的拟人效果，可以提供接待、讲解、问答等服务，省去了许多重复性的劳动。目前，商汤 AI 数字人已在中国农业银行、永旺商场和一大会馆等多种场景落地应用，助力服务行业极大提升了客户体验及服务效率。

以 AI 赋能大会，打造虚实融合的参会体验

除了展示，商汤再一次将创新的 AI 技术应用于大会的组织和运营中，让参会嘉宾可以切身体会到 AI 技术的现实应用和未来发展潜力。基于对未来城市的无限幻想，商汤在大会首日的新品发布区揭开了通往未来的商汤科技 SenseAuto 自动驾驶 AR 小巴的面纱。通过 AI+AR 的可视化方式，商汤 AR 小巴能够在世博展览馆到世博中心的线路上将园区实景进行实时的风格化处理，展示未来城市的产业发展、科技文化等内容，大大提升了乘客的乘车体验。商汤科技移动智能事业群智能驾驶副总裁石建萍表示，搭载了商汤 SenseAuto Pilot 智能驾驶解决方案的自动驾驶 AR 小巴可以在特定站点自动停留接驳乘客，并通过完全自主的导航和驾驶，沿固定线路将乘客点对点地安全送达至目的地，适用于园区通勤摆渡、景区观光游览等多种接驳场景。

此外，为了方便参会嘉宾在会场中临时存取物品，商汤在大会现场设置了多达 70 个可免费使用的 AI 智能闪存柜。闪存柜集成了商汤领先的身份认证技术，使用者可以真正实现毫秒级解锁，并且在取物后自动完成个人数据的删除，保障隐私安全。值得一提的是，用户在存放物品时还可以自行选择储物格，实现更加人性化的存取件流程。

不仅如此，在世博中心一层的广告挂幅下，扫码下载 WAIC 专属 APP 便可看到一副生动的 AR 未来之城画卷沿着广告条幅展开，一辆虚拟的列车飞驰而出，好似要载着现场嘉宾来一趟未来之旅。AR 技术的应用打破了物理空间的限制，将虚拟与现实完美融合，为线下展会带来了全新的体验和参与感。

商汤科技希望能够以此次大会为平台，充分展现自身不断突破创新极限的技术能力，以及全面助推城市管理、企业服务、个人生活的智能化转型、驱动建设数字中国和智能世界的目标。在接下来的世界人工智能大会主论坛和商汤人工智能企业论坛上，商汤还将与各界翘楚共同探讨人工智能领域的技术前沿、产业趋势和落地应用，让人工智能的前瞻性命题和观点得到碰撞和激荡，并在这场人工智能的盛宴上共同探寻行业发展的未来。