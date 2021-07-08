近日，群体基因组研究与应用服务商北京果壳生物科技有限公司完成数千万元 A 轮融资，本轮融资将用于持续强化果壳生物在群体基因组研究与应用领域的领先优势。成都国生普华迈克 IVD 产业基金为本轮独家投资方，果壳生物也是该基金的首个投资项目。作为成都高新区成立的第一支体外诊断战略性市场化产业投资基金，它由成都高新区生物城公司联合普华资本、迈克生物按照市场化原则组建，总规模达十亿元。

果壳生物成立于 2017 年 7 月，于 2018 年 5 月获得北京正唐嘉业投资管理有限公司 1000 万元天使轮投资，搭建了高标准、高规范、高性价比的中央实验室，并依托于群体基因组 B2B 业务完成快速扩张。该公司曾先后与中科院昆明动物研究所、广西医科大学、安贞医院等科研级群体基因组项目开展合作，与各色 DNA、安我基因等消费级群体基因组领域内头部企业取得规模化合作，实现了业绩高速增长。

果壳生物基于芯片平台自主研发的 ASA-CHIA 芯片和 GUOKE 50K 芯片，广泛应用于临床新药的开发、科研队列研究、遗传病筛查及个人基因检测健康数据管理等领域，在赋能科学研究的同时，以市场为导向，以用户为中心，实现更多基于基因组学产品的真正落地。

果壳生物表示，本轮融资完成后将持续强化 B2B 供应链服务能力，增加技术上、中、下游的投入，优化产品及服务水平，以更快、更好、更安全的理念和资质为群体基因组项目赋能，推动技术及产品的革新。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。