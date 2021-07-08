近日，柔性制造和智慧物流系统解决方案提供商宾通智能完成近亿元 A+轮融资，本轮融资由经纬中国领投，老股东元璟资本与清流资本持续跟投，义柏资本担任本轮融资独家财务顾问。据悉，本轮融资将主要用于产品研发、团队扩充、市场推广及行业拓展。

宾通智能成立于 2017 年，专注为制造业企业提供智能决策解决方案。目前，宾通智能已完成了智能决策排产系统（刘邦）、调度类产品（韩信）和移动机器人导航控制器（愚公），业务覆盖半导体、机加工、3C、航空装备制造等多个行业。

宾通智能 CEO 龚超慧博士表示，偏离散性的制造业生产流程复杂，物料较多，管理难度大，高效调度所有生产要素核心痛点。随着全球供应链不确定性增加、产品生命周期越来越短，大幅提高了对工厂管理能力的要求，从供给侧、生产侧出发的柔性生产有了用武之地。

目前，市面上从事工业互联网的企业，有西门子一类的国际制造业巨头；也有中国创业公司，如黑湖制造从低代码方式切入、新核云聚焦汽车零部件和装备制造业领域的数字工厂解决方案等。

宾通智能则是从智能排产角度切入。龚博认为智能排产可以优化 “人、机、料、法、环” 间的协同关系，并通过对厂内物流的调度实现数据采集和精确控制，打通离散生产场景的各个环节，提高整厂生产的效率。

基于此，宾通智能形成了从决策层到调度层再到执行层的完整产品体系，即实时排产产品 “刘邦”（BAPS 智能排程系统）、多机调度产品 “韩信”（BFMS 多机调度系统）、单机控制产品 “愚公”（BANS 单机控制系统）和通用型移动机器人导航定位系统（BSLAM 自主导航定位系统）。

实时排产产品 “刘邦” 可以根据订单需求实时更新生产计划，动态调整供应链；多机调度产品 “韩信” 可以接收最优生产决策并下发任务指令，实时追踪任务执行情况；单机控制产品 “愚公”，则搭载在工业移动机器人里，作为数据采集与执行的端口，实时向 “韩信” 上报任务信息。BSLAM 是 “愚公” 的子模块，可收集外界环境信息，并对环境建模，并实现精准导航及定位。

龚博表示，这套智能决策系统连接了计划，生管、采购员、线长，完成生产管理决策优化工作，能节约 60%~80% 的管理成本，且排产效率较人工提高 10%~100%，通过更高效的生产管理可将生产成本降低 30% 甚至更多。

目前，宾通智能在不同行业共服务了 19 家标杆客户。在电气领域，宾通智能与施耐德电气深度合作；在航空装备领域，拿下国产知名大飞机制造商客户；在 3C 电子领域，为富士康科技集团等世界知名公司提供智造解决方案；在传感器领域，宾通智能服务了汉威科技集团股份有限公司。

针对服务不同的行业客户，龚博表示，这是因为宾通智能的产品在底层的算法系统是通用的，不同的工艺流程都可以标准化建模；另一方面，公司不参与设备内的工艺环节，只做工序间的链接和协同关系的建模。

龚博认为，宾通智能有两个竞争壁垒：一是创始团队在世界顶尖人工智能学府卡内基梅隆大学（CMU）学习与研究多年，及多年实践经验积累的完整的算法体系和算法模型，只有在标准模型基础上，算法才能具有通用型；二是将系统有效落地，且持续优化、升级的产业化应用能力。

在业务拓展方式上，宾通智能选择直客、集成商合作和 SaaS 三种模式，直客指和行业头部公司合作，通过项目制方式打造标杆客户，一方面使产品有更强的竞争力，另一方面具有较强的行业背书作用；和渠道客户合作，即做标准化产品销售，可以进行快速复制；SaaS 模式，即通过在线注册和订阅的方式，为企业提供 SaaS 化的产品和服务，并提供运维服务。

在落地方式上，第一次合作的行业客户，落地时间需 6-9 月，在完成模块沉淀和行业模型建构后，同行业客户落地时间就可以缩短至 1~3 个月。

在产品价格上，目前，项目制客户客单价在数百万规模；标准产品的价格在 50 万-100 万之间；而 SaaS 化产品根据场景收费，预计年收入在数十万元每年。2020 年公司营收约 3000 万元，2021 年预计实现一倍以上成长。

团队方面，宾通核心成员来自卡耐基梅隆大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、同济大学、复旦大学、施耐德、商飞、美的、华为、百度等知名高校与企业，并有机器人界诺贝尔奖得主 Howie 教授担当顾问。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。