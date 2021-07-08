NFT 从本质上来讲，要比我们目前首先接触到的数字艺术品要大很多，而从另一个更大的角度上来看，其实万物皆可 NFT！对于 BlockFever，我们是行业中首家深耕于 NFT 社交+Defi 平台方向的社区，所以本文会在 NFT 的整体趋势上做出分析以及阐述 NFT 在未来的主要发展方向。

NFT 简介

NFT（Non-Fungible Token），非同质化通证，是一种不可分割、独一无二的通证，是作为承载物品价值的新型数字凭证和链上权益，市场潜力被越来越多的投资者发现。目前 NFT 项目主要集中在数字收藏品、游戏资产和虚拟世界三个领域，有着完善的生态和成熟的交易流转平台。通过铸币交易平台，可以方便地铸造 NFT ，在链上查看 NFT 合约的相关信息并进行 NFT 的交易流转。

NFT 现状

今年以来，基于 NFT 技术的数字艺术品正成为热门资产。最早的 NFT 项目可以追溯到 2017 牛市的 CryptoKitties（加密猫），具有稀缺性及所有权的价值锚定的属性。巅峰时期，一只虚拟猫可以卖到 10 万美元以上。NFT 艺术品方面，2021 年 3 月，艺术家 Beeple 的 NFT 作品《每一天：前 5000 天》成交价格高达 6934.6 万美元，一举成为在世艺术家成交作品第三高价。

据 Invezz 的一份报告，2020 年，NFT 市场价值 3.38 亿美元，在 2021 年增长了 800%，达到 4.9 亿美元。借助牛市浪潮，NFT 得到快速增长，截至 2021 年第一季度，NFT 市场总交易额超过了 15 亿美元，环比涨幅超过 2627%。4 月，NFT 总市值首次突破 300 亿美元，创下了历史新高。

目前，可用于 NFT 的领域包括游戏、艺术品、域名、保险、收藏品、虚拟资产、现实资产、身份等。随着数字世界的蓬勃发展，许多标的将以数字原生态形式出现，NFT 巨大的应用空间和技术遐想力有望在新型数字经济世界中变得越来越具吸引力。

在某种程度上讲，NFT 的出现和火爆是人们对情感需求的转移。它解决了所有权的问题，并能够创造出独一无二的稀缺性价值。今年 NFT 的爆发主要因为：第一，艺术品交易的迫切需求。除佳士得、苏富比等头部拍行的数次拍卖外，大部分艺术品交易都以私洽的形式进行，透明度低；第二，2020 年以来的疫情给行业从业者较大的经营压力，需要引入新的商业运营模式；第三，95 后、00 后新生代对于数字世界的偏好超出市场预期。

NFT 的细分市场

从功能属性上，NFT 可分为：基础设施、项目创作、交易流通、衍生应用。NFT 交易量集中于头部项目。

基础设施：包括发行 NFT 的底层公链（ETH, Matic, Flow,Wax 等）和 IPFS 存储。

项目创作：目前主要集中在数字收藏品、游戏资产和虚拟世界三个领域。

数字收藏品和数字信息：包含但不限于收藏品、游戏道具、身份认证、电子存证等。具有特定的文化印记和艺术美感的多媒体内容，如 NBA Top Shot – NBA 球星的短视频收藏品 NFT；游戏资产更强调用途，如区块链卡牌游戏 Gods Unchained 的卡牌 NFT 可以用到实际的游戏对战中；虚拟世界可以拍卖其中的地块和特殊物品，如 Decentraland 中的地块 NFT，用户拥有该 NFT 就可以建设改造相应的虚拟土地。

交易流通：以 OpenSea 为首的综合性交易平台，为用户提供了稳定方便的多类 NFT 资产交易体验。有 “NFT 的亚马逊” 之称的 OpenSea 支持多个项目平台的 NFT 资产交易，用户可上传数据内容免费铸造 NFT。 以 Nifty Gateway 为首的数字艺术交易平台，专注于服务艺术家与艺术爱好者，通过 NFT 与数字艺术的结合来解决传统数字艺术作品的缺少交易实体的痛点，带来全新的数字艺术交易模式。

NFT+Defi：有望快速迭代， 主要方向包括借贷和 NFT 指数。借贷通过用户质押高价值的 NFT 借出相应代币，但这样存在 NFT 缺少流动性、价格波动大，用户的金融需求难以满足或者融资成本高等问题。NFT 指数是为了将高价值的 NFT 分割为大量的低价值代币，方便资产的流转，降低 NFT 的投资门槛，比如 NFT 指数基金平台 NFTX。 展览应用方面，主要有线上展示平台和虚拟画廊，用户可以足不出户观赏、拍卖和交易自己喜欢的艺术作品。

虚拟世界、元宇宙：目前，元宇宙还处于非常早期，没有一个单一的元宇宙，需要数年来开发。有许多元宇宙平台试图吸引用户，有各自的特质，而有些更专注于游戏。其中的一些游戏包括 Decentraland, The Sandbox, Cryptovoxels, and Somnium Space 等等。许多已经与流行的 NFT 合作。虚拟土地是很重要的方面，它在 NFT 迅速流行起来。许多电子游戏公司都在致力于开发自己的元宇宙，并拥有足够的预算和经验去推动他们自己的版本成为现实。比如，最富盛名的游戏制作团队、Fortnite（《堡垒之夜》）和 Gears of War（《战争机器》）的创造者 Epic Games，刚刚获得了索尼和其他科技公司投资的 10 亿美元资金，用于有效地打造互联网的下一个进化，游戏的元宇宙版本。另一家著名游戏开发商动视暴雪公司也正在开发自己的元宇宙。

从内容上，NFT 包括艺术品、游戏、域名、保险、虚拟世界、元宇宙等。根据 NonFungible 统计的数据，全球 NFT 市场中前三大应用领域分别为虚拟世界、艺术品和游戏，三者市场规模占 2020 年全球 NFT 市场比例为 25%、24% 与 23%，对应的市场规模分别为 1.40 千万美元、1.29 千万美元和 1.29 千万美元。

项目类别 NFT项目例子 艺术品 OpenSea、Rarible、Superare、 MakersPlace、KnownOrigin、LinkArt、JoyWorld、Cryptograph、Cryptopunks、Meebit 游戏 Enjin、Chiliz、Sorare、CryptoKitties、League of Kingdoms 域名 Ethereum Name service、Unstoppable Domains 保险 Yinsure.finance 虚拟世界、元宇宙 Decentraland、The Sandbox、Cryptovoxels、Somnium Space

发展趋势

BlockFever 认为，在未来的 5 年内，随着区块链用户的增长，NFT 势必将会为主流。尽管 2021 年 5 月以来，NFT 销售量连续两个月下降。然而，一些 dapps，如 axis Infinity, R-Planet 和 Dark Country，经历了今年最好的一个月。这些 dapps 并不是基于 1000 美元的销售额，而是基于 10 至 300 美元的 NFT 销售。我们可以考虑这些便宜的 NFT。这些销售对于长期增长非常重要，因为它们创造了更大的机会来吸引大众进入这个行业。

数据来源：DappRadar

另一方面，市场上充满了令人兴奋的新项目。越来越多的名人开始发布 NFT 的消息不再令人惊讶。比如，帕丽斯·希尔顿、埃米纳姆、杰克·多尔西等人都证明了区块链技术是一种有益的销售工具。最近，Spotify 上流量最大的 10 位男性艺术家之一 (Ozuna) 与最畅销的法国当代艺术家之一 (Richard Orlinski) 合作推出了一个非功能性音乐收藏。玩家有机会购买其中一件，每件 250 美元。

2021 年 6 月 24 日，目前拥有超过 10 亿的用户量的全球知名的金融服务机构支付宝在其蚂蚁链上发行 NFT，是对 NFT 的一次非常好的推广，不仅让更多人知道 NFT，也为加密资产世界 NFT 进军传统世界进行了一次很好的铺垫。

2021 年 7 月 1 日，Twitter 宣布将免费送出 140 个新设计的 NFT。这也是 Twitter 首次正式进军这个领域。

新闻机构也开始纷纷试水 NFT。例如，美联社正计划拍卖 10 个独特的 NFT 以庆祝其标志性的新闻摄影。此前，《纽约时报》(The New York Times) 的凯文·卢斯 (Kevin Roose) 把他写过的一篇专栏文章的图片做成了 NFT 并以 56 万美元的价格卖出。在线新闻网站 Quartz 以 1 Ether 的价格出售了 NFT 的新闻文章，而 CYBR 杂志正计划发行一整期 NFT，并计划在 Rarible 上上市。

从趋势来看，NFT 的概念正在迅速蔓延。虽然大多数的 NFT 收藏量仍然相对较小，但我们可以期待不久的将来会有更大规模的发布。

NFT 未来发展方向：

NFT 交易市场，如 Opensea 凭借其强大的社区活跃度，几乎所有 NFT 资产交易都在该平台进行交易，成长速度不可小觑，已成为细分赛道龙头项目。

NFT 加密收藏品项目，如 NBA Top Shot，其日益攀升的总交易额印证 NFT 加密收藏品市场认可度和热度，NFT 数字资产价值锚定属性+加速线上化和数字化趋势或将进一步提升加密收藏品项目市场渗透率。

NFT 公链项目，为游戏和其他数字资产等提供全新的区块链。比如 Flow 公链拥有高扩展性、智能合约安全性、开发者友好以及主流用户流量的四大优势；其代币 FLOW 则具有应用场景多元化、分配广泛以及低通胀优势；此外， 背后开发团队 Dapper Labs 拥有丰富的 NFT 产品研发经验、市场领悟力及项目操盘力。以交易额来看，团队研发的两款 NFT 收藏品项目（CryptoKitties 和 NBA Top Shot）长期稳居排行榜冠亚军。并且，与 Flow 平台合作的知名品牌如 NBA、UFC 与 NFL 拥有的巨大粉丝群体与流量促使 Flow 生态系统潜在用户可达到数十亿规模，远超同行竞争对手。在未来，更多知名文娱公司或其他行业公司有望在 NBA Top Shot 效应下入驻 Flow 公链，Flow 链上价值不断累积、其代币 FLOW 流通性和应用性不断增强下，Flow 公链发展空间有望进一步打开。 Flow 凭借其用例广泛、分布广泛以及货币通胀最小化等优点，或将成数字经济燃料。

NFT+社交、视频、音乐创作：拥有优质创作者和优质原创作品数字资产化和碎片化，粉丝经济，降低 NFT 投资门槛，加上社交平台的巨大流量的加持期待出现明星项目。

NFT+Defi：去中心化金融产品或衍生产品

NFT+游戏+虚拟世界：Metaverse（元宇宙）是科技界和游戏业等领域最火的概念之一，很可能将颠覆人类社交方式。比如：在 Decentraland，用户可以通过土地账本宣称对虚拟领地的所有权，并且和其他人进行互动。领地由直角坐标 (X,Y) 来划定，存储在以太坊智能合约中的不可代替的、可转移的稀有数字资产，可用名为 MANA（Decentraland 的原生加密货币）的 ERC20 代币购买。MANA 还可以用来购买虚拟世界中的数字商品和服务。

总结

1、投资建议

NFT 在加密世界快速爆发，处于快速发展阶段，可以持续关注具有技术、平台、IP 优势的项目。对标比特币，2020 年 NFT 的整体市值仅是 BTC 的 0.17%，并且 NFT 锚定的资产受众群体也集中在艺术品、卡牌和游戏，在未来，需要开发更多合适的应用场景提高大众参与度，从而提升 NFT 流动性，才能为 NFT 市场规模的扩张提供强有力的支撑。未来一段时间，我们有望看到具有技术优势、IP 优势、平台优势的团队入局。

1）技术优势

NFT 交易有其特殊性，如何在数字资产钱包、价格预言机、收益聚合器、行情软件等方面提供更好的用户体验、降低门槛将成为关键。技术创新仍是推动 NFT 前行的最大动力，区块链世界为创新提供了极高的溢价。

2）IP 优势

NFT 形成的艺术品、游戏、音乐、身份认证等赛道面向了不同人群，本质上是数字 IP。过去我们通过手游、小说等进行 IP 变现，而 NFT 的出现将提供更丰富、多样性的变现空间，具有强势 IP 的巨头具备先天优势。

3）平台流量优势

NFT 的交易最终依赖于流量，当前 Opensea 等平台虽成长迅速但相对流量仍较小，随着 Coinbase 的上市以及币安 BSC、火币 Heco 的持续创新，传统的中心化流量平台有望涉足该领域，带来 NFT 的爆发式增长。

2、局限性

NFT 目前的局限性在于项目存续依赖中心化机构，数字艺术 NFT 的商业模式未来可能存在的大众接受度问题。大部分 NFT 项目对中心化机构的依赖体现在两个方面：

1）NFT 内含链接指向的数据内容（图片、视频）往往储存在机构的服务器内，链上通证合约内的链接不可更改，但内容可以替换

2）NFT 的数据由中心化机构进行解释执行。这两者会导致同一个问题，NFT 所对应的内容很大程度上取决于中心化机构。

3）统一的 NFT 执行标准：到现在为止，NFT 遍地开花不是问题，反而 BlockFever 认为，正因为种类的多样性，反而促进了 NFT 的增长，但是如果一直没有一个 NFT 的执行标准，那么投资者和开发者的利益将很难被保证。

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