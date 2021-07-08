根据 Sensor Tower 公布的最新数据，2021 年 6 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 合计吸金近 22.4 亿美元，占全球 Top 100 手游发行商收入的 38%。本期共 36 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100。

以下为详细内容：

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入 Top 30

由于《摩尔庄园》手游上市火爆，以及年初推出的《一念逍遥》表现稳健，6 月雷霆游戏收入环比激增 143%，达到去年同期的 12 倍，首次跻身中国手游发行商收入榜第 6 名。在全球手游发行商收入榜，雷霆游戏位列第 23 名，与 Sony（21 名）、Niantic（22 名）、AppLovin（24 名）和 Electronic Arts（25 名）相邻，成为又一家进入全球头部队列的中国手游厂商。

得益于《Mobile Legends: Adventure》日服版本上市（アカシッククロニクル～黎明の黙示録），本期沐瞳科技收入环比增长 15%，创历史新高。今年 4 月以来，在《无尽对决》515 Eparty 的带动下，沐瞳科技收入持续大幅增长。加上来自日本市场的成绩，6 月该发行商收入比去年同期增长了 71%。在将《无尽对决》打造成海外收入最高的 MOBA 手游之后，近年来沐瞳科技在放置、休闲等赛道积极探索，同时将商业版图从东南亚延伸至日本等成熟市场。

继《航海王热血航线》之后，朝夕光年 6 月在东南亚推出《RO 仙境传说：新世代的诞生》，并在日本发行《高能手办团》。Sensor Tower 之前报道过，TikTok 和抖音是今年上半年全球下载量最高的移动应用，目前全球累计下载量已逼近 30 亿次。依托短视频的庞大流量，朝夕光年正在加速改变全球手游市场的竞争格局。

本期哔哩哔哩海外游戏业务亦迎来重大进展。在去年 10 月登陆日本市场之后，6 月《重装战姬》（파이널기어）成功进入韩国手游收入榜第 7 名，同时将该发行商海外手游收入推向新的高度。

6 月 25 日公测，《梦幻新诛仙》在首周已经为完美世界带来丰厚的收入。6 月完美世界手游收入环比增长 20%，排名前进 6 位至第 24 名。

紫龙游戏于 5 月在东南亚市场发行二次元手游《Counter:Side》，本期该游戏成为继《梦幻模拟战》和《天地劫》之后发行商又一收入主力。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次为梦加网络、创酷互动、英雄互娱、智明星通、Six Waves 和 竞技世界 共 36 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

《王者荣耀》于 6 月推出大量内容和新赛季迎接暑期档，本期该游戏收入环比增长 5%，同比增长 20.9%，再次刷新纪录。

暑假期间，腾讯旗下其他具备竞技属性的手游亦获得强劲增长。《穿越火线》和《QQ 飞车》收入环比增长 58% 和 59%，分列第 11 和第 14 名。

多益网络《神武 4》手游 6 月 25 日推出丰富的夏日活动。本期该游戏收入环比增长 31%，是 2017 年底上市至今收入排名第 3 的月份，仅次于去年 3 月和 5 月。