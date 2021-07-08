7 月 8 日，家用水光仪品牌 Femooi 飞莫宣布完成千万美元 A 轮融资，本轮融资由 IDG 资本独家投资，资金将主要用于产品的科技化迭代、新零售用户体验打造及升级、以及数据中台化建设等方面。

飞莫成立于 2017 年，是一家以实用科技为驱动的家用美容仪设计研发生产公司。飞莫先后推出洁面仪、水光仪、水光精华液、护肤等多款美容护肤产品。截止到 2020 年 12 月，飞莫品牌共荣获实用新型专利、外观设计专利、发明专利等总计 11 项专利。

飞莫核心团队来自微软研究院、飞利浦研究院、阿里巴巴等全球机构。飞莫创始人兼 CEO Spark 曾任职于荷兰飞利浦研究院，负责超前研发的项目，并荣获德国工业设计红点奖、浙江省十佳工业设计师。联合创始人兼 CTO Martijn ten Bhömer 博士曾任职于英国微软研究院，并有多项作品被展出于苏黎世世界博物馆等世界知名博物馆和展会。

飞莫创始人兼 CEO Spark 表示：“飞莫有着坚定而明确的目标，将持续以用户需求为圆心、科学探索为半径，专注家用科技美容产品的研发和生产，为用户提供进阶护肤的解决方案。我们的目标不是创造或推动单一的标准或理想，而是拥抱这个多元、开放、包容的世界。飞莫品牌在最初的产品研发上，就希望为不同性别、年龄、种族或信仰的人，提供保持健康、感受美好的解决方案。科技研发是核心竞争力，数据化能力是我们的壁垒，通过 AI 和数据化，让每位消费者都拥有自己的专属解决方案，这是飞莫品牌与用户交互的长期发展方向。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。