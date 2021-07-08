7 月 8 日，国内餐饮品牌和府餐饮宣布完成近 8 亿元 E 轮融资，本轮融资由 CMC 资本领投，新股东众为资本、老股东腾讯投资、Longfor Capital 跟投。

不到一年，和府两次连续融资近 13 亿元人民币。和府表示本轮融资将主要用于深入布局全产业链体系、新品牌打造、渠道建设及数字化能力构建等方面。

和府餐饮创始人李学林表示：“和府将继续发挥自身的核心系统优势，对内赋能支撑和府餐饮多品牌发展，率领我们的超级团队来构建这种长趋势中应变能力，向全球餐饮巨头学习，最终实现本土品牌的超越。”

和府捞面首家门店于 2013 年开业，品牌和设计具有鲜明中式书香元素。

和府是最早从疫情冲击下复苏的餐饮品牌，2020 年下半年起单店营业额已全面恢复至疫情前水平。和府捞面全国布局 300 多家的情况下，依然保持店铺平均营业额 55 万元/月，坪效 4800 元/月，人效 5.5 万/月，客单价 45 元，为行业头部水平。

截至 2021 年 6 月底，和府捞面全国门店总数突破 340 家，保持稳步快速扩张。2021 年新增门店数较 2020 年翻番，全国约 2 天新开一家店，门店总数量预计达到 450 家。目前，和府日销售已突破 15 万碗面，年服务大于 5000 万人次。

目前，在确保主品牌高速成长的同时，和府持续孵化多个餐饮子品牌和零售品牌。

2021 年 4 月 30 日，和府全新品牌 “小面小酒” 首店正式营业，除上海首店以外，“小面小酒” 计划年内布局 50 家。小面小酒目标人群扩展至都市年轻消费群体，营业时段覆盖到一人食、社交小聚、微醺夜经济、下午茶等多元场景。

和府平台另一孵化品牌 “财神小排档”，攻占不同价格段市场，以拓展更广泛的消费群体。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。