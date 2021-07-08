今天，飞书深诺在上海成功举办 “SinoClick-跨境营销，岂止一点” 技术发布会，正式宣布旗下跨境营销一站式解决方案飞书逸途 SinoClick 迎来全新升级，首度集结三大技术解决方案 SinoBuild、SinoAds、SinoOps，为成长型企业带来从建站到广告再到运营的全链路服务体验。飞书深诺创始人兼首席执行官沈晨岗携公司技术团队亮相发布会，与出海生态合作伙伴齐聚一堂，共同见证飞书深诺迈向技术数据赋能跨境营销新纪元的重要时刻。

飞书逸途 SinoClick 是专为成长型企业打造的跨境营销一站式解决方案。在数字化跨境营销体系中，广告投放是核心，SinoClick 通过升级 SinoAds，打通跨平台广告投放，降低投放门槛，节省核心环节的时间成本。此外，SinoClick 还嵌入了 SinoBuild 网站服务和 SinoOps 客户运营两大解决方案，整合营销生态的优质服务，打通跨境电商业务链条的一头一尾，让营销成效加倍增长、贯穿出海始终。

一站聚合匹配成长路径，9 大功能保障提效营销

本次技术产品发布会以 SinoAds 广告管理解决方案的升级推新最为瞩目：为了匹配成长型企业的未来营销路径，预测并满足其后期跨平台和跨广告类型的投放需求，升级后的 SinoAds 首次实现 Google、TikTok、Facebook 三大媒体渠道的聚合和多种广告类型的聚合，为成长型广告主精心挑选 “从电商小店升级为电商企业” 过程中必投的渠道和广告类型，助力成长型企业获客提效、陪伴出海卖家一路成长。

此外，为了解决不同媒体投放功能和政策规定各异、投放操作复杂繁琐、后期投放效果难以提升的难点，升级后的 SinoAds 从 “提升效率”和 “提升效果（以数据沉淀为杠杆）”两大维度，全新推出 9 大功能，极大满足了用户投放管理需要、降低了学习和操作成本的同时，助力广告主实现更为精准的投放效果。

提升效率类功能

一键配置投放准备

违规风险提前预警

一站管理多渠道广告及资产

一键拆分受众和创意，批量搭建广告

提升效果类功能

自动推荐关键字和受众

自动诊断投放

多维度洞察分析

汇总分析跨渠道营销数据

汇总分析目标市场行业数据

建站运营全面打通，营销成效加倍增长

除了 SinoAds，SinoClick 还嵌入了 SinoBuild 网站服务和 SinoOps 客户运营两大技术解决方案，旨在更好地打通、沉淀和承接更多优质流量，让营销成本发挥二次作用，使营销成效加倍增长。

SinoBuild 推荐并直连多个主流建站平台，助力客户实现 0-1 快速启动，并能提供从免费建站到样板间到定制得多种服务，让 1-100 的不断优化成为可能。SinoOps 则通过飞书深诺自主研发的 Meetbot 跨境 AI 客服和 4 大插件功能，主动触达和完美响应海外消费者，节省客服人力，促进销售转化。

技术制胜未来：助力电商小店升级跨境企业

成长型企业是跨境出海的主力军，对成长型企业的持续投入和孵化将助推其加速转型、实现跨越式成长，促进整个跨境电商市场繁荣发展，这也为飞书深诺的发展创造更多增长点和机会点。

飞书深诺首席技术官 Samuel 表示：“我们希望通过发展营销技术（Martech），利用生态链接和数据应用，帮助成长型企业全面升级其数字化能力，助其实现从跨境店铺到跨境企业的跨越式成长。”

“技术是飞书深诺制胜未来的核心战略。” 飞书深诺创始人兼首席执行官沈晨岗表示，“未来，飞书深诺还将持续拓展服务的深度广度，通过 ‘技术+服务’ 构建全方位立体化的解决方案，帮助成长型企业灵活应对不同出海阶段的多元需求，为其出海之旅保驾护航。”

除了这次发布的电商场景解决方案，未来 SinoClick 还将推出更多场景的解决方案，通过发展和应用营销技术，赋能更多场景的成长型企业扬帆起航、逐鹿全球。