7 月 8 日，以计算设计驱动新药研发的科技公司星亢原生物（neoX Biotech，以下简称 “星亢原”）宣布完成数千万美元 A+轮融资，距上一轮的融资不到半年时间，累计融资额近一亿美元。本轮融资由元生资本领投，LYFE Capital 共同投资，现有投资方红杉资本、五源资本、云九资本、BAI 资本持续加码。

星亢原表示，本轮募集的资金将持续用于公司创新药物管线的快速推进和扩充，人才团队的壮大，以及国际化商业合作的拓展。

星亢原成立于 2018 年，是中国第一家将人工智能（AI）与生物物理以及高通量实验相结合，进行生物大分子和多特异性分子创新药研发的生物高科技公司，目前在北京中关村生命科学园和上海张江均建有研发中心。

通过深度表征蛋白质-蛋白质相互作用（Protein-protein interaction, PPI），星亢原探索出了一套以计算设计驱动药物研发的模式，解决 “不可成药” 或难成药靶点。目前，星亢原已经将这一药物理性设计开发的方法论应用到纳米抗体、融合蛋白、双抗、蛋白降解剂等前沿药物模式，在多条创新药研发管线取得了突破性的临床前进展，有望开发出 “First-in-Class” 或 “Best-in-Class” 药物产品。

星亢原的 “AI+生物物理+高通量实验” 三位一体的前沿药物研发平台 neoPlatform 已经获得了产业认可，在过去不到半年时间，不仅获得了 LEO Pharma（利奥制药）创新大赛第一名等荣誉，也与跨国药企和中国上市创新药企签署了多项合作协议，联合开发前沿创新药物。

星亢原至今已获得四轮融资，对于持续获得新老投资人的一致认可，星亢原联合创始人兼 CEO 陈航博士表示：“非常感谢新老股东对我们计算设计驱动创新药研发这一愿景的高度认可和大力支持，星亢原在 AI 赋能新药研发的价值创造是基于生物体系和药物作用可计算的底层逻辑，我们也越来越清晰地看到了通过深入研究和表征蛋白质之间相互作用的强大力量，在多款创新药物管线上提供了源头创新，并取得了令人振奋的阶段性成果，也获得了我们医药产业合作伙伴的高度认可。这次融资将加速我们自研及合作管线，全力将创新药推进到临床，早日造福患者。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。