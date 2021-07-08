7 月 7 日开幕的世界人工智能大会上，由顺丰供应链与移动机器人解决方案商优艾智合共同推出的仓储盘点解决方案首次在华亮相。

传统大型仓库内人工盘点费时费力，常因效率低下而跟不上物料流转速度，导致库存数据滞后、管理混乱，造成极大的人力物力浪费，而目前行业内还未有针对高位货架盘点的智能解决方案，这也成为当前许多行业仓储的痛点。

顺丰供应链与优艾智合共同研发的智能盘点解决方案，应用 AMR 及升降装置，能于 11.5 小时内在近 3 万平米的仓库内完成对高达 15 米的货架物料的自主盘点。盘点机器人在仓储作业中，白天夜晚不间断执行盘点任务，面向高位货架一次性全盘扫描货物信息牌，货品名称、位置等信息实时回传至 YOUI IMS 仓库管理系统，自动生成仓库货物盘点报告，辅助管理者科学规划库存。

目前，该解决方案已在多个大型仓储项目内实现了盘点的智能化升级。在悉尼某大型试点仓库内，2.9 万平方米仓储区由 50 个 7 层料架组成，以往由人工完成一个库区盘点需 80 小时，运用该解决方案后仅需 11.5 小时，盘点效率是人工的 695%。

“作为智慧仓库建设过程中的关键一步，智能盘点解决方案不仅带来盘点效率的提升，更促进了物流与供应链管理的深度融合，让数据之海畅通无阻，实现货物流转的最大化。” 优艾智合 CEO 张朝辉表示。

此次的智能盘点解决方案是顺丰供应链与优艾智合在数智化物流领域的初步探索。双方将在智能仓储、运输、转运等多环节展开更深入的合作。

顺丰供应链大中华区首席运营官及解决方案及创新部负责人黎志豪表示：“作为供应链行业的服务翘楚，顺丰供应链一直致力于对全产业链进行创新布局与数智化管理，为客户带来更优质高效的服务方案。我们与优艾智合的联袂合作，定能在技术、标准以及服务层面上，一同推进仓库盘点服务的升级，成功推进产业链的进一步数字化转型。”

对于与顺丰供应链合作，张朝辉表示，顺丰供应链在物流数智化建设的丰富经验将有助于优艾智合进一步深入场景，利用移动机器人技术优势共同推动物流行业的转型升级。