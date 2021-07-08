全球领先的广告科技公司萃弈（The Trade Desk™，纳斯达克：TTD）今日宣布推出全新广告交易平台 Solimar，帮助营销人员优化在开放互联网上的数字广告活动。Solimar 适应于快速发展的数字市场环境，让营销人员能够灵活运用第一方数据，在保护消费者隐私的同时做到进一步精准营销。

Solimar 由萃弈资深技术专家打造，它将帮助市场营销人员应对当下的诸多挑战，包括如何便捷且安全地使用第一方数据，将广告表现与业务目标相关联，应对智能大屏（Connected TV）兴起等不断变化的跨渠道数字媒体环境，行业对广告标识符愈发关注等。

Solimar 主要新功能包括:

提供设定广告及业务目标高级功能，并通过萃弈先进的 AI 工具 KOA 更精确地优化广告活动

以便捷安全的方式融合广告主的第一方数据

集合众多优质合作伙伴，形成先进的监测体系，可实时、持续优化广告活动

大幅简化操作，带来更优质的用户体验，帮助用户掌握广告活动成功的关键决策

萃弈联合创始人兼首席执行官 Jeff Green 表示：“从罕见的电视观看习惯转变，到隐私与精准营销相并重，数字广告发展正经历着重要时刻，而营销人员也希望抓住随之而来的新机遇，将广告活动与业务增长紧密相连，同时推进消费者隐私保护。萃弈选择此时推出 Solimar，正是希望它能帮助营销人员充分拥抱开放互联网中的机会。与传统 ‘围墙花园’ 不同，Solimar 是一个透明，且能跨渠道实现精准营销与监测的平台。”

在广告标识符的快速演变中，营销人员越来越希望激活他们自有的第一方数据，这些数据的积累时间通常长达几年，并且来源于他们最忠实的消费者。基于 Solimar，中国出海营销人员可以轻松上传数据，在海外市场培养更多忠实消费者。

与此同时，更多主要的第一方数据所有者如零售商和线下监测企业，也正在将自己与 Solimar 监测合作方的数据打通，这让广告主能够将广告活动追踪与消费者实际行动相连接。

萃弈联合创始人兼首席技术官 Dave Pickles 表示：“Solimar 是萃弈精心打造的平台，对帮助营销人员做决策而言是一大突破。他们可以将重心放在战略上，放心把广告活动交给 Solimar，因为只要在购买周期的各个方面中加上营销目标和决策，Solimar 便可实现实时提醒，保证所有决定是基于数据驱动。可以说，萃弈在广告购买领域 15 年所积累的经验和优势都融合和展现在了 Solimar 中。”

萃弈首席执行官 Jeff Green，GroupM 旗下 Wavemaker 执行董事、投资和激活负责人 Vinny Rinaldi，《华盛顿邮报》首席收入官 Joy Robbins 均出席了 Solimar 于纽约的发布会。