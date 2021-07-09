在古老的希腊神话中有一位女神阿刻忒，她掌管神界一切的餐饮。而在中国上海，有一家名为阿刻忒的科技公司，从农产品溯源起笔，描绘了一幅智慧农业的新蓝图。

据了解，漕河泾第四期原力加速营企业阿刻忒科技是基于区块链、物联网技术的农业金融科技解决方案提供商，为涉农部门提供食品安全溯源、订单销售、保险风控、动产融资的数字信用背书等服务。

1. 从零开始扎实探索

随着互联网的快速发展和国家乡村振兴战略的提出，农业作为支撑国民经济发展的基础产业，正在被互联网、大数据、人工智能等新科技进行重构和升级，互联网已经成为农业发展的重要设施，农业也正在焕发出崭新的力量。

目前，全球都在加快智慧农业发展。据测算，2023 年全球农业科技市场规模有望超过 4200 亿元，其中，我国的农业科技市场规模有望超过 1500 亿元。

截至今年 2 月 21 日，中央发布的一号文件已连续 18 年聚焦 “三农” 问题，今年的一号文件更是把 “乡村振兴” 的重要性提升到了前所未有的高度。

智慧农业巨大的市场空间也引来众多企业想分得一杯羹。企查查统计数据显示，全国经营范围中包含农业科技的企业共有 23.5 万多家。

其中，成立刚满 3 年多的阿刻忒在今年 3 月获得了珍滋味集团千万级 Pre-A 轮融资，在全国落地了数十个农村新基建项目，并达成了农产品区块链账本系统开发、穿戴式智能溯源硬件设备等诸多独创性技术成就。

AKTE 穿戴式智能鸡脚环硬件

4 年前，阿刻忒刚开始试水智慧农业，试图通过挖掘海量三农数据的价值，利用科技赋能种养殖、探索农业保险与动产融资等业务。但在实践中，阿刻忒的创始团队发现：一方面，农业刚刚完成机械化，尚处在向信息化迈进的阶段，国内农业基础设施相对薄弱、现有的农业数据非常少，难以与科技和金融应用相结合；另一方面，由于中国农业小而分散、规模化程度远不如美澳等大农场国家，农业数据格式乱、商用度低，致使农业物联网、区块链溯源等新兴技术的应用不如预想中顺利。

为此，阿刻忒选择从帮助农业客户建设基础设施做起，比如通网通电、部署气象、水质与空气监测传感器、架设视频监控设备、推广智能种养殖设备等；在空间选择上，阿刻忒的阵地也从一户三五亩地的南方地区转换到了中国东北与西北等大规模农场较为集中的地区。

虽然出现了很多意外与波折致使业务的推进较想象中慢了一些，但好在阿刻忒一步一个脚印走得很扎实。

2. 发掘新农业中的诸多痛点

起初，从区块链溯源的技术角度出发，阿刻忒先看到了社会公众对食品安全的刚性需求。在完成各种农村的基础设施铺设、建立了农村的信息高速公路之后，阿刻忒惊喜地发现，其实这条高速公路上还可以跑很多其他的应用。

当前，国内很多做农业科技的公司在完成项目后，获取的数据占用了大量服务器资源后却并未得到有效利用，成为了冗余数据。基于此前在众安等科技公司的从业背景，阿刻忒的两位联合创始人高琰飙与张学渊开始深度挖掘农业数据的价值。

AKTE 创始人&COO 高琰飙

在食品溯源得到的数据之上，阿刻忒搞起了科学种养殖。比如通过穿戴产品鸡脚环采集到的生理运动数据分析鸡的运动情况对肉质、口感的影响，进行育种选优与疾病预防研究。比起肉眼观察鸡的毛色、喙坚硬程度等凭经验和感觉来筛选种鸡，前一种方式显然更加科学与客观。

鸡苗养殖监控后台

下一步，针对农户最关心的销售及回款问题，阿刻忒进行了订单农业的尝试，通过开发抓鸡小游戏和小程序商城进行认养预售，帮助养殖基地提前 3~6 个月拿到回款进行资金周转。动点科技了解到，在运营订单农业业务的选品过程中，阿刻忒也开始自营一些具有品质的农产品销售业务，用以平衡企业大额的研发投入，也变相实现了多元化营收。

第四步，帮助保险公司降低农业保险的核保成本及骗保率。农业保险在国内的覆盖率很低，当中存在核查成本高、骗保率高等痛点，亏损严重，但因为其属于政策险范畴，保险公司只能咬紧牙关补贴。对此，阿刻忒研发的智能脚环、脖环、耳标等穿戴设备可以直接锚定家禽的个体数据，省却了保险公司派专人到田间地头逐个清点核查的成本，通过远程核保的方式极大提高了效率；实时的养殖数据做保中监控，可以第一时间辅助判断出险原因及赔付比例；智能穿戴产品同时作为理赔的凭证，完成理赔后就进行收缴，从而有效杜绝了别有用心者利用同一批病死牲畜到多个地区再度申请保险理赔的可能。通过以上行之有效的科技手段，阿刻忒科技预期帮助上海一家保险公司将其农业保险的赔付率从 143% 降低至 100% 以下，使其农保产品从严重亏损转为成功盈利。

除了保险之外，整个农村的金融覆盖率也偏低，因为农业属于 “看天收” 的动产，大风、暴雨等自然灾害带来的不可抗力因素使其难以具备可监测、标准化的金融资产属性。城市居民触手可及的信用贷款，对农户来说简直难于登天。阿刻忒科技创始人兼 CEO 高琰飙观察到，农业领域短期资金周转的需求很高，很多农户的种养殖项目难以为继就是因为在即将成熟、收获的节点因为资金链断裂不得不低价抛售或放弃继续生产。

阿刻忒科技通过物联网设备和区块链系统进行一对一的农业资产的锚定，将之前的动产进行类不动产化。同时，保险的引入也抹平了资产剧烈波动的风险，使农业资产有了最基本的托底。在此基础上，阿刻忒协助农村金融机构尝试引入以牛羊等活体资产为抵押品的短期信用借贷产品，帮助农业客户进行短期资金周转、盘活了资金链。

未来，阿刻忒还希望在沉淀了足够多的数据后，协助持牌期货公司和交易所打造、输出一些主流养殖产品的期货，协助持牌金融机构发行一些地标性农副产品的 ABS（资产证券化）产品，从更大资金体量、更长时空维度上，在优化风控的基础上提高整体行业流动性，更好地盘活农业产业。由于当中涉及金融安全，需要打通银行、保险等众多金融机构的风控、精算、创新部门，阿刻忒将慎重有序地推进这项业务。

3. 做深做精农业金融科技

数字经济转型中，产业数字化大有可为。

相比于看似沟通更顺畅、交易额更大的智慧城市等领域，智慧农业领域市场空间更大且未被完全开发，并且每一个细分的种养殖领域都有可能跑出独角兽，这也是阿刻忒选择深耕于此的主要原因。

“在农业领域做科技其实是解决信任问题”，高琰飙指出，这当中的信任分为三个层面：第一层是消费者对生产基地的农民和农产品的信任，也就是解决朴素的食品安全问题；第二层是农业金融机构、保险公司对复杂而又难以触达的农村真实情况的信任，也就是解决农业保险、动产融资等问题；第三层是政府、资本、科研机构对农业真实生产运行数据的信任，也就是解决乡村振兴定向施策、扶持资金精准导入等问题。

阿刻忒科技将 “科技助力农业信任回归” 作为公司的愿景，未来，阿刻忒仍将聚焦农产品领域，计划将更成熟的区块链系统、物联网溯源技术推广到大棚蔬菜、水产养殖以及中草药种植等同样具有食品安全痛点的农副产品品类中。不同的农业养殖之间存在天然的技术与专业壁垒，阿刻忒将选取自身具备优势的品类进行数据的积累与金融科技产品的输出。

虽然农业金融科技短期内的发展可能被高估，但其长期价值不可忽视。

随着社会公众对农业重要性意识的提升、农业整体信息化等基础设施的进步以及职业农民促进的农业从业人员的迭代，未来农业金融科技有望取得长足发展，而人才成为智慧农业发展中的一个重要变量。

高琰飙认为，在高素质、专业型人才的助推下，智慧农业或将在今年迎来一个快速的拐点。未来两三年内农业智慧金融将迎来指数性的增长，围绕牛、猪等主流农产品的农业金融产品大规模落地指日可待。