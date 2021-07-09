近期，大禹智芯已完成数千万元 Pre-A 轮融资，由华义创投和奇绩创坛投资，本次融资资金将用于 DPU 产品的研发、生产投入以及高端人才的引入。

大禹智芯成立于 2020 年 6 月，作为国内首家 DPU 创业公司，致力于研发云计算的第三引擎——DPU。大禹智芯在成立之初已获得天使轮融资，由中科创星和惟一资本联合投资。

大禹智芯创始人李爽表示，纵观相关行业和领域，DPU 已被视为继 CPU、GPU 的云计算第三引擎。在大数据呈现量级增长的趋势下，市场对 DPU 的需求日益增长，市场规模巨大。据相关数据显示，DPU 全球市场规模有 300 亿美金，而在中国，这一市场规模将达 90 亿美金。DPU 的成功研发和商业落地，可实现满足高性能云计算爆发性需求的技术和商业飞跃。

针对本次投资，华义创投执行董事刘国栋表示：“大禹智芯作为业界最懂业务场景的 DPU 创业公司，团队非常踏实低调，拥有很强的趋势把握、产品定义、芯片和软硬件系统研发能力，通过和下游客户的密切合作，公司产品快速迭代，在数据中心、流量编排与管控领域已经得到了很好的验证。华义创投非常看好大禹智芯在 DPU 这一新兴领域的发展前景，并表示大禹智芯有望成为有力的市场参与者和领导者。”

奇绩创坛创业营合伙人曹勖文表示：“DPU 是一个崭新的赛道，随着网络流量指数上涨，在任何有大量流量的地方 DPU 都会是个刚需。市场前景广阔，而且国内国外几乎在同一起跑线，大禹智芯未来完全有机会走向世界。在这个赛道上大禹团队有着得天独厚的优势，我们相信他们选取了一条正确的路径，即从用户场景和需求角度出发，加以自身极强的技术研发能力，在这个赛道上首先取得产品市场匹配。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。