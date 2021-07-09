2021年 7 月 9 日，上海——2021 世界人工智能大会战略合作伙伴商汤科技召开 “大爱无疆·共生” 主题论坛，与来自全球人工智能领域的专家、学者共同探讨推动 AI 技术创新的未来发展路径，以及面向产业赋能的生态构建。商汤科技联合创始人、首席执行官徐立发表主题演讲，正式介绍了商汤前瞻打造的新型人工智能基础设施——SenseCore 商汤 AI 大装置，及其在全面实现 AI 降本增效和规模化落地应用中的重要意义和价值。不仅如此，商汤还与清华大学、复旦大学、上海交通大学、中国信息通信研究院、中国电子技术标准化研究院及行业伙伴成立 “人工智能算力产业生态联盟”（简称：智算联盟），旨在共同促进 AI 生态的构建，推动国产原创技术的落地应用。

SenseCore 商汤 AI 大装置是商汤科技原创打造的新型人工智能基础设施，整合了强大的算力基础和领先的算法能力。徐立将 AI 大装置比作 “人工智能的粒子对撞机”，称其能够对海量数据进行拆解和碰撞，深入挖掘潜在价值，打破认知和应用的边界。他指出：“行业对于算力的需求在过去几年增长了近百万倍，而 AI 大装置正是通过超强的算力基础，为人工智能的研发、创新和应用提供源动力。”

商汤的 SenseCore 由算力层、平台层和算法层三个部分组成，通过一整套端到端的架构体系，打通三者之间的连接与协同。算力层以商汤自主建立的新型人工智能计算中心（AIDC）为基础，整合了 AI 芯片及 AI 传感器，能够支撑对海量数据和算法模型的分析、训练和推理。平台层则打通了数据平台、深度学习训练框架、深度学习推理部署引擎和模型生产平台，实现从数据存储、标注到模型训练、生产、部署、测试的全链路、批量化过程。

不仅如此，SenseCore 还整合了商汤在业内领先的 AI 算法能力，通过与算力层和平台层的协同，将创新的算法模型开放给企业用户及社区开发者。依托香港中文大学商汤联合实验打造的 OpenMMLab 开源计划，商汤已将 150 多个算法和 1,300 多个预训练模型进行了开源，与社区开发者共同构建创新生态。商汤开源的算法和算法模型在 GitHub 上已获得超过 37,000 颗星赞，居于亚洲首位。

徐立在演讲中以现实空间与虚拟世界的连接为串联，他提出，要想真正打通虚实融合，就要全面实现物理世界的数字化。然而，在我们所生活的城市中，仅有百分之二十的头部需求得以满足，还有百分之八十的长尾应用场景未被覆盖，而这些长尾场景中却蕴藏着巨大的商业价值。

然而，长尾场景具有范围广、差异大、频次低等特点，仅凭以往场景定制、单一方向的技术路线难以实现全面的数字化覆盖。商汤所打造的 SenseCore AI 大装置则可以推动通用型技术的研发，能够全面解决长尾应用的需求问题，通过大幅降低人工智能生产要素的成本，实现高效率、低成本和规模化的 AI 创新与赋能。徐立表示：“AI 大装置的本质就是让 AI 落地摆脱人力密集的状态，通过自动化生产，自适应应用的方式，打通商业价值的闭环，全面构建物理空间的数字化搜索引擎和推荐系统。”

基于 AI 大装置，商汤将进一步加速人工智能的落地，以其作为创新基石，支撑底层技术研发，并全面覆盖城市管理、企业服务和个人生活中的各个领域和场景。通过 AI 大装置，商汤将继续向着 “AI 赋能百业” 的目标砥砺前行。同时，联合 “人工智能算力产业生态联盟” 中的行业伙伴，商汤将与产业各方共享丰富的场景赋能经验，共同构建共生、共荣的 AI 生态，坚持中国原创技术的持续创新与全面应用。