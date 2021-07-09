根据 Strategy Analytics 公布的最新研究数据，2021 年第一季度，全球智能手机存储芯片市场总收益达到 114 亿美元。

以下是详细内容：

Strategy Analytics 手机元件技术研究服务近期发布的研究报告《2021 年 Q1 智能手机存储芯片市场份额：Samsung Memory 占据榜首》，Samsung Memory 以 49% 的份额（DRAM 和 NAND）引领智能手机存储芯片市场，SK 海力士和美光紧随其后。

2021 Q1，Samsung Memory、SK 海力士和美光在全球智能手机存储芯片市场占据了超过 80% 的收益份额。

NAND 市场 2021 Q1，智能手机 NAND 闪存芯片市场收益同比增长 18%，这是由 UFS NAND 闪存芯片的采用而推动的，尤其是在中高端设备中。在智能手机 NAND 市场中，Samsung Memory 以 42% 的收益份额位居榜首，SK 海力士以 20% 的份额紧随其后，铠侠（Kioxia）以 19% 的份额排名第三。

DRAM 市场由于智能手机客户发布的新 5G 设备的增加，智能手机 DRAM 存储芯片的收益在该季度同比增长 21%。Samsung Memory 以 54% 的收益份额领先智能手机 DRAM 市场，其次是 SK 海力士（25%）和美光（20%）。

Strategy Analytics 的高级分析师 Jeffrey Mathews 表示：“智能手机终端市场的复苏推动了存储芯片供应商的早期客户订单，这些供应商为一些关键的智能手机型号提供高密度存储芯片。Samsung Memory、SK 海力士和美光都得益于基于大容量多芯片封装（MCP）的存储解决方案的出货。我们注意到，在 128GB NAND 和 6GB DRAM 配置的驱动下，UFS 多芯片封装（uMCP）的份额达到了近 30%。”

Strategy Analytics 战略技术实践副总裁 Stephen Entwistle 表示:“对 5G 智能手机的强劲需求为智能手机存储芯片市场的增长创造了有利条件。存储芯片厂商预计将推出高容量 UFS 3.1 和 LPDDR5 多芯片封装存储解决方案，以满足 5G 需求。然而，非存储元件的持续短缺可能会影响存储芯片市场的前景。”