伴随移动互联网的快速发展，数据正在社会生产经营活动中扮演着举足轻重的地位。2020 年，国务院将数据纳入第五大生产要素，进一步推动数字经济的发展。

在 7 月 8 日开幕的世界人工智能大会上，数据应用价值成为全场关注的焦点话题之一。作为国内首家互联网保险公司，众安保险首席数据官段朝阳受邀出席大会，带来众安数据中台体系和 “保险+数据智能” 的分享。

装配 “数据智能大脑”，加速企业决策链条

工信部数据显示，2020 年移动互联网接入流量消费达 1656 亿 GB，源源不断的信息进入企业数据库，成为无形的数字资产。众安保险首席数据官段朝阳指出，2020 年众安保险被保用户数量增至 5.2 亿，总保单超过 79 亿张。成绩单背后，承载着每日新增超 13TB 的数据量，持续考验着企业数据处理、分析、应用和业务赋能的数据价值体系。

众安保险首席数据官 段朝阳

得益于数据中台的沉淀加工，众安不断降低数据资源耗费，实现亿级数据秒级分析响应，为重塑保险全价值链运营提供了基础设施。“众安打造的数据中台体系，如同装配了一颗 ‘数据智能大脑’，加速企业决策链条。” 段朝阳介绍到。

据悉，在数据中台体系的支持下，众安宠物险的宠物识别率已经超过 99%；在理赔环节，结合 NLP（自然语言处理）、智能图像识别等技术，众安尊享 e 生实现最快秒级理赔；数字化营销方面，通过动态加复购模型优化，众安保险自有平台加购率超过 16%；业务经营管理版块，众安部分产品能够进行多维度、可聚合、可下钻的经营分析。基于指标异动归因和结构风险预警功能，直接定位引起指标变动的主要因子和维度，自动查找隐藏在业务结构中难以被发现的子业务模块异动。

“真正有价值的技术应用，需要立足业务视角，对指标负责，同时提供针对性的决策建议，成为可以转换成生产力的应用级技术。” 段朝阳表示。

“横向可扩展，纵向可插拔”，众安数据中台提供数字化转型解决方案

众安自搭建数据中台体系以来，已先后嵌入众安保险的健康、汽车、数字生活、消费金融四大生态，以实践验证产品有效性。经过近 3 年迭代升级，众安在世界人工智能大会上宣布将数据中台对外技术赋能。

据介绍，众安沉淀了 “1+2” 数据中台产品体系向行业进行输出，即 1 个数据智能平台 “集智平台”，2 个数字化用户经营工具 “X-Man 智能营销平台” 与 “X-Magnet 增长大师”。

基于 “横向可扩展，纵向可插拔” 的产品理念，集智平台可横向做到资源和应用的极大扩展，纵向做到功能和架构的快速插拔，帮助众安提升 30% 的研发效率和 50% 的分析效率。X-Man 智能营销平台和 X-Magnet 增长大师，构建了营销活动小闭环和公私域联动大闭环，提升了外部获客和活动管理效率。

段朝阳表示，数据创造价值的过程就是由小到大的日积月累，再由大到小的加工精炼。未来众安数据中台还将不断延伸更多场景化的产品，解决业务实际问题，为行业数字化转型提供解决方案。