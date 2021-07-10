“随着产业协作的数字化浪潮到来，区块链与 AIoT、隐私计算等技术的融合，将成为智能科技的未来趋势，未来蚂蚁链将全面推进 ‘区块链+X’ 融合技术。” 在 7 月 10 日世界人工智能大会区块链分论坛上，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞表示。

今年是蚂蚁链首次亮相世界人工智能大会，本次大会上，区块链作为最新的战略性科技赛道成为焦点。这次，蚂蚁链带来了看得见摸得着的硬核区块链科技——一体机概念机、4G/5G 通信模组，以及首个欧洲杯区块链奖杯。

继 “上云” 之后，“上链” 正在开启新一轮数字化浪潮，从企业自身的数字化走向产业协作的数字化。作为新一代数字基础设施，区块链解决了产业链接的信任问题，为产业协作创造了一个信息安全高效流转的网络。

蒋国飞认为，以客户价值为先，多技术创新融合，解决商业中的现实问题，成为产业区块链技术发展的主流趋势。

他表示，从技术方向上来说，区块链正从单一技术走向融合技术，作为产业互联网的底层设施，需跟 AIoT、隐私计算等技术不断融合，才能满足实体产业的多种需求，为其创造更大的价值。据了解，蚂蚁集团智能科技已在区块链融合技术上有了一些实践案例。

以 “区块链+AIoT” 为例，2021 年 6 月，蚂蚁链发布了 4G/5G 可信上链模组，即可实现物联网数据可信上链，并进行全流程加密，为产业协同提供可信基础。 蒋国飞认为，AIoT 帮区块链解决了源头可信的问题，而区块链则帮助 AIoT 解决了资产数字化和价值流转的问题。

据了解，蚂蚁链这一技术已应用到奇瑞商用车上，通过嵌入区块链 AIoT 模组，让每个设备产生的车辆、行车、电池等数据在加密后流转在区块链上，实现资产和车数据的源头可信，帮助新能源汽车产业链实现车数据信息互信，打通汽车租赁等金融服务。

而 “区块链+AI”，则被蚂蚁链应用到了版权合作与 IP 产业中。众所周知，IP 产业一直面临着侵权问题，阻碍了原创设计的商业化。而蚂蚁链的版权解决方案 “鹊凿” 就结合了区块链与 AI 技术，实现版权链上确权存证、全网智能侵权监测与侵权固证等，有力地保护了版权。在此基础上，蚂蚁链又推出了 IP 商业平台，实现了 IP 从 “批发” 到 “零售” 模式的升级，IP 使用按销售量付费，并通过系统全程追溯及自动分成，大大激发了 IP 产业的活力。

“618” 期间，通过蚂蚁链 IP 商业平台授权的 9 个非遗纹样设计生产的 9 款品牌商品被李佳琦选入直播间售卖，其中一款非遗纹样帆布鞋仅 30 分钟 GMV 就突破百万。

蒋国飞认为，随着顶层设计逐渐清晰，区块链产业将驶入快车道。

首先是政策利好，近几年来从中央到地方的多项相关政策都在支持区块链产业发展，尤其是 6 月国家工信部与中央网信办联合推出的《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，更是进一步明确了区块链产业的战略地位；其次是区块链的产业生态更加繁荣，越来越多的企业包括大型央企与国企已进入这条赛道；此外，区块链的落地场景愈加丰富，仅蚂蚁链就已落地 50 多个公共服务及实体产业场景。

“通过解决信任问题，区块链融合其他技术将会推动新一轮数字化加快实现，令社会与经济的运转更为高效。” 蒋国飞表示。