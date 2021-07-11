2021 年 7 月10日，上海——在 2021 WAIC 世界人工智能大会上，全球领先的人工智能平台公司商汤科技重磅发布智能汽车解决方案独立新品牌 SenseAuto 绝影，并首次展现完整布局。在全球汽车产业智能化需求不断涌现，智能出行服务需求层出不穷的今天，商汤科技智能汽车业务经过 5 年原创 AI 技术积累和丰富行业实践，形成了以 SenseCore 商汤 AI 大装置为基石，以 SenseAuto Empower 绝影赋能引擎为底座，由 SenseAuto Pilot 绝影智能驾驶解决方案、SenseAuto Cabin 绝影智能车舱解决方案以及 SenseAuto Connect 绝影路云感知平台三大方案共同构成的全栈体系，将协同生态伙伴共创新局，加速实现 “聪明的车” 与 “智慧的路”，同时赋能 V2X 场景的创新与应用。

绝影是三国曹操的千里马，速度极快，蹑影追风。商汤 SenseAuto 取名 “绝影”，代表商汤致力于打造中国原创的智能汽车技术和品牌，让智能汽车更高效、更安全、有温度；绝影也意喻商汤绝佳的影像感知；同时，绝影还意味着要连接车、人、城市于无形，通过紧密携手生态伙伴，让智能汽车服务于各行各业。

商汤科技联合创始人、移动智能事业群总裁、研究院院长王晓刚表示，“商汤 SenseAuto 绝影将深度挖掘车载感知数据的价值，实现商汤智慧产业生态向智能汽车的服务输出。未来的智能汽车联接了人和城市，绝影也将为个人生活和城市管理带来新的体验和服务。我们不仅将提供多样化的标准解决方案，还将 ‘开放赋能’，将沉淀二十余年的 AI 核心技术能力赋予合作伙伴，通过 ‘能力共建’，降低创新成本、缩短研发周期、打通多样需求，为终端消费者带来全新智能化体验，实现与汽车产业和生态的共生共赢。”

感知技术牵引绝影三大产品体系，让 “聪明的车” 驶上 “智慧的路”

感知技术是汽车智能化运作全链路中的先手环节，商汤 SenseAuto 绝影以商汤原创领先的 AI 感知技术为核心驱动力，推动智能汽车产业从单车智能，拓展到车与路协同智能发展。面向汽车厂商及一级供应商，商汤正在通过 SenseAuto Pilot 绝影智能驾驶解决方案提供基于不同传感器的智能驾驶方案，加速 L2+级至 L4 级自动驾驶的创新和落地；通过 SenseAuto Cabin 绝影智能车舱解决方案驱动人车交互从被动式向主动式进化，让车舱成为 “智能生活空间”；通过 SenseAuto Connect 绝影路云感知平台实现 “车路云一体化” 管理，提升城市和交通综合管理效率。

商汤 SenseAuto Pilot 绝影智能驾驶解决方案拥有道路全场景视觉感知能力、激光雷达感知技术以及基于多模态的目标意图预测技术，打破智能驾驶感知技术边界，辅助车辆做出有效决策和路径规划。其前视视觉感知方案可以提供 200m 前向有效探测，支持自动紧急制动、车道保持辅助、双预警功能，还可以有效应对近距离行人/非机动车横穿等复杂场景。驾驶领航方案可实现高速公路场景下的车道跟随、超车自动变道、导航自动变道、自动上下匝道、匝道通行等多种 L2+级高级辅助驾驶功能，并可拓展城市工况场景的应用。激光雷达感知方案则搭载了商汤激光雷达高精 3D 感知技术，为复杂天气和环境下的智能驾驶提供精准可靠的技术支撑。

商汤 SenseAuto Cabin 绝影智能车舱解决方案致力于打造便捷、安全、个性化的全场景智能车舱服务。其智能进入功能可为车主带来畅快的 “刷脸开车门” 体验。驾驶员感知系统则能够根据驾驶员身份同步完成座椅、后视镜等调节，还能感知驾驶员行车状态，对疲劳、分心及危险行为进行预警，并根据驾驶员注视区域及视线方向提供安全的无接触式交互。座舱感知系统则可以根据乘客需要，提供基于年龄、性别等属性的多种定制化服务，特别是其创新的儿童感知功能，可在司机和乘客离车后发现有儿童被独自遗留在车内时，及时发出提示，全方位守护家人安全。

商汤 SenseAuto Connect 绝影路云感知平台将打通 “车-路-云” 的信息连接，使其成为有机整体。其智能路侧感知解决方案，基于激光雷达、毫米波雷达等基础感知设备，可赋予路侧基础设施全息感知能力。在此基础上，商汤智能车路协同云控平台将打造 “车-路-云一体化” 的协同控制、分析决策平台，通过云端和边缘算力支持，对车端、路端信息融合处理、分析，实现 “车-路-云一体化” 的自动驾驶和交通决策及控制，提升交通管理效能。商汤将以绝影路云感知平台为枢纽，让智能汽车服务连接智慧交通、智慧商业、智慧文旅等不同行业，赋能多种 V2X 场景应用，提高行业效率，创新生活体验。

构建绝影赋能引擎，“一横一纵” 打造智能汽车行业创新底座

本届大会期间，商汤完整展现了前瞻打造的新型人工智能基础设施 SenseCore 商汤 AI 大装置，打通算力、算法和平台之间的连接与协同，大幅降低人工智能生产要素的成本，推动人工智能时代的加速到来。针对智能汽车行业与日俱增的定制化开发和规模化应用需求，商汤结合多年原创 AI 技术积淀和深厚的工程化能力，依托 SenseCore 商汤 AI 大装置的澎湃算力支撑及全系工具链加持，创新打造 SenseAuto Empower 绝影赋能引擎，构建智能汽车行业的创新底座。绝影赋能引擎横向打造开放感知平台，纵向提供全栈开发能力，在支撑商汤自身业务发展的同时，还助力合作伙伴高效、低成本地搭建不同智能汽车相关产品和方案。

商汤 SenseAuto Empower 绝影赋能引擎的开放感知平台内嵌商汤领先的通用视觉感知能力。在智能驾驶场景，其可有效支持各类常见交通参与者和道路信息，以及路面标识、施工区域锥形筒、异形车及各类障碍物等长尾场景元素感知，且在雨、雪、雾等不同环境下均有稳定表现；在智能车舱场景，其能够精确检测遗留物、宠物、安全带、安全座椅等长尾元素。利用开放感知平台，合作伙伴还可以加速跨行业多模态数据应用，解决更多极端和细分场景挑战。

商汤 SenseAuto Empower 绝影赋能引擎可大大缩短不同等级智能汽车功能应用的开发验证周期。通过可插拔的多传感器融合模块，合作伙伴可灵活定制涵盖摄像头、毫米波雷达、激光雷达等不同传感器的融合感知方案，覆盖不同成本和精度需求，快速适配于从 L2+级到 L4 级等不同级别的智能驾驶系统，并利用软硬件研发平台高效开发和落地乘用车、小巴车等多种车型。开放的算法工具箱、数据管理、回灌和仿真评测系统等工具链，更将助力打造 “研发-测试-优化” 高效闭环，并良好适配于各大主流操作系统、SoC 和传感器平台。商汤还通过了 ASPICE L2、ASIL B 等国际认证，持续提供兼顾高性能、高可靠性、高稳定性的产品和方案。

在 SenseCore 商汤 AI 大装置的支持下，商汤更进一步发挥跨行业赋能经验优势，为智能汽车领域带来更具想象力的创新应用。商汤虚拟行车伴侣便是源于已在文旅、金融、教育等行业广泛应用的商汤 AI 数字人技术，可为用户定制专属形象，并通过媲美真人的动作和语言与用户互动，为人车交互融入更多情感元素。商汤还创新打造了自动驾驶 AR 小巴，在这辆巴士上，乘坐者不仅可以感受 L4 级别的自动驾驶技术，更能在行驶过程中感受由商汤 AI+AR 技术对实时街景进行科幻风格化处理后所打造出的未来空间。本次大会期间，自动驾驶 AR 小巴便向在上海世博园的与会者展示了未来城市的产业发展、科技文化等内容。由于配备了自动驾驶及导览讲解服务，自动驾驶小巴未来将会规模化应用于更多文旅场景。

2016 年，商汤智能汽车业务自日本缘起，在视觉 AI 技术的突破和自动驾驶发展宏大愿景的双向驱动下，积极夯实底层核心能力，并快速形成了全栈式的创新和研发体系，打通感知与应用的闭环能力。今天，依托 SenseCore 商汤 AI 大装置和 SenseAuto Empower 绝影赋能引擎，商汤更加速了智能技术在汽车产业的规模化应用，目前已与超过 30 家国内外头部伙伴和客户展开合作，定点量产项目覆盖车辆（生命周期内) 总数超过 2000 万辆。未来，商汤将协同上下游生态合作伙伴共探智能汽车的未来之路，以车为点，实现汽车与智慧城市的协同创新，连接和辐射各行各业，助推城市经济发展，为每一个人带来安全、便捷、舒心的智慧化出行体验。