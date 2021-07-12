根据 IDC 发布的全球季度个人计算设备跟踪（Personal Computing Device Tracker）初步结果，2021 年第二季度，全球传统 PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量达到 8360 万台，同比 2020 年第二季度增长 13.2%。

以下为详细内容：

尽管全球零部件短缺和物流问题持续，但 PC 需求的激增持续到了第二季度。国际数据公司（IDC）全球季度个人计算设备跟踪（Personal Computing Device Tracker）初步结果显示，2021 年第二季度，全球传统 PC（包括台式机、笔记本电脑和工作站）出货量达到 8360 万台，同比 2020 年第二季度增长 13.2%。个人电脑的需求上升，加上笔记本电脑供应严重短缺，导致本季度台式电脑的增长超过笔记本电脑。

IDC 移动和消费设备跟踪公司的研究经理 Jitesh Ubrani 表示：“PC 市场的持续火爆继续推动了来自供应方面的大量投资，包括新厂商的进入以及底层供应商的额外支出增加。” 尽管前五强继续推动销量的增长，但规模较小的厂商通过提供独特的功能或设计，同样起到了推动作用。”

虽然年增长率仍然很高，但第二季度 13% 的增长率远远低于第一季度 55.9% 和 2020 年第四季度 25.8%，增长率已经开始呈现出下降趋势。” 就需求而言，市场面临着喜忧参半的信号——随着社会、商业的重新开放，商业领域的需求潜力似乎很大；不过，初步迹象表明，随着人们在近一年积极购买个人电脑后，支出重点将有所转移，消费需求进一步放缓。”

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