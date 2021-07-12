近日，深圳市合川医疗科技有限公司（下称 “合川医疗”）完成数千万元 A 轮融资，启明创投独家投资。本轮融资将用于加速公司国际与国内市场的 CDMO 业务拓展，以及新技术与生产工艺的开发和产能扩大。

合川医疗致力于为客户提供微流控芯片和生物医疗耗材的 CDMO 生产制造服务。生产的产品包含微流控生物芯片、体外诊断（IVD）一次性耗材、即时诊断类（POCT）测试盒、生命科学研究检测耗材、基因测序芯片、动植物疾病检测卡、食品安全检测芯片等。合川医疗是国家高新技术企业，拥有 ISO13485 医疗体系认证，并在美国 FDA 注册。

合川医疗由海归 IVD 医疗行业和微流控芯片领域企业家刘辉博士和电子行业企业家曾礼江于 2015 年在深圳创立。该公司的创始和管理团队拥有平均 20 年以上的微流控、医疗产品以及电子产品生产制造的企业管理经验。同时，公司还拥有一个包含 DavidBeebe 教授和 Abe Lee 教授在内的国际微流控顶级权威专家组成的顾问团。该公司在中国深圳、东莞、和马来西亚建立了 4 个生产和研发基地，拥有近数万平方米的工厂厂房（包含不同等级的洁净室和 GMP 车间），在美国和新加坡设有销售中心。

对于此轮融资和合川医疗的未来规划，合川医疗联合创始人兼总裁刘辉博士表示：“非常感谢启明创投的支持。新冠肺炎疫情加速了 POCT 分子诊断和家用疾病检测的应用和需求，而微流控是实现这些应用的必备技术，在接下来的几年里，IVD 诊断行业将会迎来一场巨大的变化，许多疾病检测将会从实验室或者医院检验科转移到每个人的家里，类似当年的血糖检测。此轮融资将用于合川医疗产能扩大，满足全球市场需求和行业转变。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。