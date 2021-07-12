7 月 12 日，CT 机 X 射线管组件（简称 “CT 球管”）制造商麦默真空技术无锡有限公司（简称 “麦默真空”）宣布完成数亿元人民币融资，由达晨财智领投，夏尔巴投资、泽羽资本等新老投资机构跟投。融资主要用于新型静态 CT 球管产品的开发，现有平台产品的拓展等用途。百榕资本担任本轮融资的独家财务顾问。

麦默真空成立于 2017 年 9 月，于 2018 年底获得夏尔巴投资、纳米维景的 A 轮投资， 并于 2020 完成了 B 轮融资，引入了泽羽资本、比邻星创投等机构投资者。麦默真空的 3.5MHU 和 5.0MHU 产品均已取得二类医疗器械注册证和生产许可证，通过了 ISO13485 和 9001 的体系认证，并已实现规模化量产及销售。预计未来每年公司还可取得 2-3 张相关产品注册证，进一步完善产品线覆盖范围。

麦默真空是全球唯一一家拥有主流 CT 球管和静态 CT 球管两大产品线，采取双轮驱动策略的 CT 球管厂商：

在主流 CT 球管领域，麦默真空现已覆盖 3.5M 和 5.0M 两大主流产品平台，可以兼容西门子、飞利浦、GE 及国产主流品牌，并不断向其他平台进行扩展，扩展完毕后，预计可以满足目前市场上 CT 整机绝大部分的球管替换需求。

在静态 CT 球管领域，麦默真空为静态 CT 的领导厂商纳米维景开发了多款专门为射线源环形阵列 CT（第六代 CT）所研发的球管产品，并成为纳米维景的静态 CT 产品独家球管供应商。与传统 CT 相比，目前 24 源的静态 CT 产品已经可以将时间分辨率提高 10 倍，把空间分辨率提高 64 倍，解决传统 CT 面临的扫描心脏的难题。

目前麦默真空在无锡市建有 5000 平米的配套产线，核心部件生产组装的车间达到了三万级洁净间标准。麦默真空现有的产能已经扩展到每年 2000 只球管，可以满足国内迅速爆发的订单需求。同时麦默的配套产线仍保有扩充产能的空间，预计未来可以将年产能扩充至 8000 只球管。

目前麦默真空拥有 1 项发明专利、超过 30 项实用新型专利、8 项软件著作权、1 项外观专利及获取了注册商标。针对现有的 3.5M 热容量及 5.0M 热容量球管产品，麦默真空已经突破了双阴极聚焦、栅控焦点尺寸、磁控Ф向飞焦、 栅控Ф向飞焦等关键技术，并且对未来产线升级有着完整的研发计划。

此次成功融资后，麦默真空创始人叶华伟表示：“麦默真空从创立以来一直始终坚持贯彻 CT 球管的正向研发策略，依靠核心团队在 CT 球管行业的多年积累，自主设计并搭建 CT 球管生产设备，把球管工艺要求融入到了整个制造流程当中去，真正实现 CT 球管的批量化、产业化，打破国外企业在中国 CT 核心部件市场的垄断。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。