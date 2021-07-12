核心卖点： 独家 A+A 游戏芯动力 AMDRyzen™9 5900HX 处理器

AMDRadeon™ RX6800M 显卡

AMDSmartShift 技术，Smart Acess Memory 技术 豪华散热系统 冰川散热架构 0，双液金加持，双风扇四出风口均热板，自清洁绝尘通道 2.0，暴风增压模式 高效存储组合 至高 64GB 双通道 DDR4-3200 内存

NVMeSSD，双 2 插槽直连 CPU，预留槽位便捷升级 为沉浸体验而生 FHD300Hz 3ms 屏幕，FreeSync Premium 技术，超窄边框设计

双智能 AMP 扬声器，杜比全景声，虚拟 1.2 声到环绕声，双向 AI 降噪

ROG 炫彩影刃键盘，台式机键盘布局，OverStorke 闪击技术，全键无冲，更大触控板

90Whr 大电池，约 14 小时视频播放，PD 充电，Type-C100W 快充 ROG 信仰外观 黑色点缀挑战者红配色，独特 LOGO 文字图案，CNC 点阵开孔

发光 ROGLOGO，背光键盘，升级环绕灯带，Aura Sync 信仰灯效

更轻薄，相比上一代产品体积缩小 7%

作为世界顶级的电竞硬件品牌，ROG 一直致力于将最前沿、最强悍的尖端硬件带给所有玩家。今年伊始，ROG 便率先为玩家推出了搭载 AMD 最新 7nm 制程处理器的多款游戏本产品，为玩家揭幕 Zen3 架构的全新性能体验，在游戏市场迅速引爆热潮。

如今 ROG 再次将热潮的声势推高，2021 年，游戏本市场首款搭载 AMD 处理器及 AMD 显卡的 “A+A” 游戏本 ROG 魔霸 5R 正式全网独家首发！双 A 芯片为魔霸 5R 带来前所未有的性能新体验，独家 AMD 技术加持，让性能释放更为强悍。全新的设计语言，独特的阴影挑战者红色盔甲涂装，贯穿内外的 ROG 元素，更有全面升级的 RGB 灯效，让魔霸 5R 充满信仰力量。

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5900HX+RX6800M 双 A 合璧释放芯能

作为今年最受玩家关注的处理器，ROG 魔霸 5R 为玩家搭载了 AMD 的 Ryzen™9 5900HX，采用 7nm 制程工艺，拥有 8 核心 16 线程，在 ROG 的独家优化下，能够以 90W 的高性能表现持续运行，并且出厂预超频，玩家可以通过超频，满足更高阶的性能使用追求。

独家 AMD Radeon™RX 6800M 显卡的加入，则让魔霸 5R 在图像性能上为玩家带来新的体验。AMD Radeon RX 6800M 显卡集合的 RDNA™2 架构结合了光线追踪，计算和传统效果，可在游戏中带来逼真的视觉效果，显卡拥有 40 个计算单元以及光线加速器，12GB 的 GDDR6 显存，96MB 的 Infinity Cache。在某些针对 AMD 有特殊优化的游戏中，RDNA™2 架构能提供多达 2 倍的性能体验，并且先进的节能技术应到到高性能计算单元中，能够在同一能耗水平下提升最多 30% 的加速频率。ROG 更是针对显卡性能深度优化，带来高达 2660MHz 的时钟频率，并使功率高达 180W，进一步满足玩家极致的画质使用。

双 A 合璧除了为玩家带来新的性能选择外，还为玩家解锁了 AMD 的独家新技术。AMD SmartShift 技术，可以在 CPU 和 GPU 之间快速分配功率，从而为游戏，3D 渲染，视频编辑和其他工作负载即时优化，性能可提高 10%。AMD Smart Access Memory 技术，则给予 CPU 完全访问 GPU 显存的权限，能够进一步消除瓶颈，让性能表现更加澎湃，提升游戏帧率。

双液金加持 冰川散热全面护航

唯有先进的散热设计，才能最大程度发挥双 A 组合的性能实力，ROG 魔霸 5R 采用独家的冰川散热架构 2.0，双风扇四出风口六热管的豪华配置，为双 A 芯片构筑高效的散热模组。同时魔霸 5R 还是 ROG 首次搭载双液金设计的游戏本，暴力熊液态金属高达 73W/mk 的高导热率，导热效率是传统硅脂导热的 10 倍以上，可有效降低 CPU、GPU 的温度，让高能芯片持久稳定。

在键盘位置，一个特殊设计的红外传感器将实时监控键盘温度，自动调节电源功率和系统散热，同时玩家高频操作的 WASD 按键区域还具有小通风口的 CoolZone 设计，风扇将从上方吸入冷空气，能够为键盘降低 10°C，确保玩家始终拥有 “清凉” 的操作手感。玩家也可以通过暴风增压在不同的散热模式中快捷切换，不管是发烧玩家或是需要出入安静场所的用户，魔霸 5R 都能满足。

全面均衡 从硬件到体验的深度优化

ROG 魔霸 5R 是一款专为游戏而生的装备，在性能释放、散热、玩家体验等多维度将 ROG 追求极致的精神淋漓展现。至高 64GB 的双通道 DDR4-3200 内存，可以帮助玩家更快执行多任务处理， 大容量 NVMe SSD 则能够以极快的速度加载游戏和应用程序，并海纳玩家所需资源。

为带来更沉浸的游戏体验，魔霸 5R 还为玩家配置了高达 300Hz 3ms 的电竞屏，搭载 FreeSync Premium 技术，通过超窄边框设计将双 A 芯片带来的高帧实力全面呈现。双智能 AMP 扬声器，由杜比全景声提供虚拟 5.1.2 声道环绕声，为玩家打造出立体的听觉盛宴。

信仰外观升级 神光同步赋能 RGB 力量

A+A 的组合除了带来新的性能体验，因其出众的功耗控制表现，还让 ROG 魔霸 5R 能够拥有更轻巧的身姿，加上 ROG 出色的窄边框设计工艺，与上一代 15 英寸的产品相比，魔霸 5R 面积缩小了 7%，搭配铝合金顶盖和独特的阴影挑战者红色盔甲涂装，还附赠 2 个可更换信仰徽章，赛博朋克的潮流感锋芒毕露。

这种充满潮流感的独特元素还贯穿于机身的每一个地方，点阵式设计，让 A 面兼具利落的线条与独一无二的个性，底部同样充满 ROG 的独家元素小细节，BACK ON TOP 的设计概念，让魔霸 5R 放在哪都是科技潮品。

喜欢 Aura 神光同步的玩家还将在魔霸 5R 上解锁新的 RGB 灯效体验，升级的环绕灯带拥有更高密度的 LED 灯珠，配合四区 RGB 背光键盘，玩家可以打造出独一无二的专属氛围。

AMD 处理器和 AMD 显卡双芯合璧，让 ROG 魔霸 5R 成为游戏玩家的全新选择，出众的性能体验、毫无妥协的硬件实力、面面俱到的细节优化以及独一无二的外观设计，魔霸 5R 是玩家 2021 年不容错过的信仰之选。