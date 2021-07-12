面向食品、农业买家和供应商的数字交易和市场情报中心 Tridge 宣布完成 C 轮融资，获 Forest Partners 的 6000 万美元资金用于扩大规模以满足食品企业在全球范围内寻找替代来源的需求。这些企业的传统供应线受到越来越多的中断和风险冲击。

这笔投资使 Tridge 距成为韩国下一批科技独角兽公司之一更近了一步。该公司当前市值为 5 亿美元，2020 年 4 月上一轮融资完成时的市值为 1.4 亿美元。

2020 年，疫情造成的物流拥堵和旅行限制迫使买方和供应商寻求数字解决方案来应对供求挑战，对 Tridge 服务的需求也因此激增。目前每月有超过 30 万的用户访问该平台，通过 Tridge 采购产品。

Tridge 首席执行官 Hoshik Shin 表示：“粮食和农业部门是最为分散的部门之一，买家和供应商很难找到正确的信息及适合的合作伙伴。我们的市场情报服务帮助他们建立联系；我们是连接双方的桥梁，帮助他们以最有效、最可靠的方式建立新的贸易关系。”

据悉，此项最新投资将帮助 Tridge 继续扩大其执行服务和全球业务范围，以满足主要客户的采购需求。具体而言，Tridge 正寻求通过在 50 个战略性国家建立业务和联合包装/仓储设施来扩大其全球实体业务。

自 2020 年 10 月正式推出市场情报和执行服务以来，Tridge 已吸引了 5 万名买家。公司预计，其执行服务收入到 2021 年底将达 3 亿美元。

自 2020 年初以来，Tridge 的员工数量已经增长两倍，且公司计划进一步扩大其首尔总部的执行服务和平台开发团队，同时招聘更多项目经理。Tridge 计划到 2021 年底将该团队扩大到 500 人，在所有相关国家提供更加强大的业务覆盖。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。