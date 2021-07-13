近期，母婴品牌 BabyColour 获得千万级人民币天使轮融资，由惟一资本天使基金独家投资，鞍羽消费担任独家财务顾问。据悉，本轮资金将会用于市场推广和产品研发。

BabyColour 聚焦于用科学剂量、优质原料研发母婴产品，打造孩子从出生到成长各个阶段所需的个护用品等全线产品线，目前已经在微信私域商城中上线驱蚊乳、修护霜、护肤霜等多个产品。

有报告显示，2021 年国内母婴市场规模预计将达到 44067 亿元，而与年轻人越来越低的生育意愿形成对比的，是培养一个孩子所需的成本直线上升。如何找到安全、放心的产品，成为大多数新手父母的养娃第一课。

作为两个孩子的母亲，BabyColour 创始人兼 CEO Eliza 表示，国内母婴产品研发层面还有很大提升空间，国外优质配方较少进入国内市场，有些国内产品的原料、质量和功效不过关，甚至有品牌以次充好 “消费妈妈的爱”。

Eliza 表示，BabyColour 在原料、工厂端选择国内外优质原料和国际大厂合作，产品按照高于国际标准的质检要求生产，创始人兼产品研发负责人 Nicole，曾与多个国际品牌有十余年合作经验。

BabyColour 首先切入的赛道是母婴个护，首款产品是植物精油香氛乳。Eliza 介绍道，市面上驱蚊产品大多会使用避蚊胺、BAAPE 和派克瑞丁等农药成分，但这些化学成分含量不够效果不好，含量达到驱蚊效果的标准又容易对孩子神经系统或皮肤产生副作用。同时，由于疫情提升了大众对动物传播病毒的认知，消费者对于驱蚊类产品的需求快速增加。

BabyColour 选择从无农药配方的驱蚊乳切入，利用东南亚传统香植物的气味驱蚊，并添加润肤成分，制成可以直接涂抹于皮肤，没有吸入风险且防护更加全面的植物精油驱蚊乳液。

除了驱蚊乳，BabyColour 还会在今年内上线多效修护霜、亲润护肤霜等 10 余款产品。其中，多效修护霜与国内的儿科医生合作研发，主打非激素的天然植物萃取成分，在保护婴幼儿皮肤屏障的基础上，做到止痒抑菌和隔离修复，减少湿疹复发。

在品牌定位上，BabyColour 并不打算把自己定义为只针对婴幼儿的个护品牌，而是定位为能陪伴孩子和妈妈从出生到成长的全线母婴产品，这也反映在产品设计和后续的产品规划上。Eliza 表示，BabyColour 在用品赛道中，会首先推出面向准妈妈、宝妈和儿童的彩妆产品，目前产品还在测试中，之后计划在北上广等一线城市举办快闪店活动。

在产品设计上，团队采用活泼轻快的设计风格，以 “颜值” 吸引消费者的同时，主打安全和功效，打出 “婴儿也能用的护肤品” 概念，留住更多 “敏感肌” 和 “成分党” 人群。

在销售渠道上，线上 BabyColour 首先主推自己的微信私域平台，从妈妈这一核心用户人群开始扩散，其次是在抖音及小红书等社交媒体平台，以红人带货的形式进一步打开年轻女性群体。目前，驱蚊乳等产品已在 KOL 小范围内进行推广，并在 618 期间正式全面上线。在线下，BabyColour 也开始在高端私人医疗和线下母婴连锁门店布局。Eliza 透露，目前已收到 C 端超过 100 万份订单，今年预计总销售额过亿。

团队方面，创始人 Eliza 是一名连续创业者，拥有多年母婴、电商行业经验。Eliza 曾任垂直电商锐意网的创业团队高管，并曾担任香港清华同方事业部总经理、伯创联合创始人等职务，服务过雀巢、伊利等多家婴幼儿奶粉品牌以及和睦家医疗、小鹿叮叮等多个品牌，负责过多个消费项目的全案策划；研发负责人 Nicole 服务过欧莱雅、联合利华、百雀羚等多家日化、个护品牌。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。