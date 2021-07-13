近日，海杰亚医疗宣布完成 C+轮融资，由高榕资本独家投资，这是海杰亚医疗在 2021 年完成的第二轮融资。海杰亚医疗表示，C+轮融资资金将重点用于市场和渠道布局，全力推动系列产品管线的研发与产业化进程。

海杰亚医疗成立于 2010 年，是一家致力于肿瘤微创介入和低温医学领域的国家级高新技术企业。海杰亚医疗建有低温生物医学工程学北京市重点实验室和博士后工作站研发平台，研制全球首创的集深低温冷冻和高强度热疗于一体的复合式冷热消融治疗系统康博刀，可为医生提供肿瘤微创介入诊疗系列解决方案。

我国肿瘤患者基数庞大，根据世界卫生组织最新数据，2020 年中国新发癌症 457 万例。随着老龄化社会的到来，癌症高发态势将日益严峻，肿瘤治疗市场巨大。

与传统肿瘤治疗技术相比，肿瘤微创消融技术具有微创、有效、安全等优点，近年来已成为发展最为迅速的肿瘤治疗手段之一。经过多年技术积淀，海杰亚构建起了 “肿瘤微创” 与 “低温医学” 领域全方位技术平台，拥有专利及著作权 130 余项，运用生物医学工程技术和尖端仪器装备制造工艺，孵化出国际原创的复合式冷热消融治疗系统康博刀。

康博刀采用微创经皮介入方式，对肿瘤组织进行靶向物理杀伤，集成了深低温冷冻消融和高温热疗的优点，在同一微细探针中实现了从-196℃至 80℃的宽泛治疗温度范围，突破了以往单一冷冻治疗或高温热疗的局限，具有肿瘤杀伤彻底、无毒副作用、恢复时间短、微创低痛、适应症广等优势。

康博刀已于 2017 年由 “创新医疗器械” 特别审批程序获批上市，既可用于早期恶性肿瘤的根治，也能用于晚期癌症的减瘤治疗，现已大量应用于肺癌、肝癌、乳腺癌、肾癌、胰腺癌、前列腺癌、骨肿瘤、软组织肿瘤等实体肿瘤的治疗，在临床应用中显示了良好的疗效和优势，能为失去手术机会、放化疗有禁忌或效果不佳的患者提供新选择，累计已完成数千台康博刀超低温冷冻微创手术治疗。

海杰亚医疗创始人黄乾富表示：“此次和高榕的合作非常顺利。肿瘤微创介入治疗技术已经快速成长为继外科手术、放疗、化疗之后肿瘤治疗的第四极，以康博刀为代表的新一代肿瘤微创治疗技术正引领肿瘤治疗的微创、精准、智能化。期待在高榕资本等新老股东的助力下，加速各产品管线国内外布局，推动数字医疗在肿瘤诊疗领域的广泛应用，在专业医疗和面向大众的健康产品方面持续创新，打造领先的平台型企业。”

高榕资本项目负责人表示：“肿瘤微创介入治疗近年来发展迅猛，前景广阔。海杰亚医疗以康博刀为代表的创新产品展示了极具潜力的临床优势和商业价值，在实现精准有效治疗的同时，为病患带来优良的预后生活质量。海杰亚医疗的创业团队年轻且富有执行力，在产品诸多关键环节均取得了重大突破，获得非凡成绩。我们非常看好海杰亚医疗的长期发展潜力。医疗健康是高榕资本重点关注与布局的领域之一，我们作为优秀创业者的重要伙伴，将全方位为企业健康发展提供助力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。