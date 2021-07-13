根据 Sensor Tower 最新发布的商店情报数据，2021 年 6 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金近 2.77 亿美元，相较 2020 年 6 月增长 21%，位列全球手游畅销榜冠军。来自中国 App Store 的收入占 95.6%，中国台湾版本和泰国版本占比分别为 2% 和 1.2%。（说明：数据不包括中国及其他地区第三方安卓市场。）

腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以 2.13 亿美元的收入位列榜单第二名，相较去年 6 月增长 11%。其中，53.3% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国市场的收入占 11.2%。

榜单前五另外三款游戏为《Ni No Kuni: Cross Worlds》（二之国：交错世界）、《Roblox》和《Candy Crush Saga》（糖果传奇）。

6 月全球收入排名前十的手游产品合计吸金约 14 亿美元，且每款游戏的月收入均超过 1 亿美元。尽管多国陆续取消或放宽居家令限制，但由于疫情期间人们通过移动设备进行娱乐的习惯已经形成，头部手游产品收入依然保持增长。总的来说，6 月全球手游产品在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 73 亿美元，相较去年同期增长 10%。